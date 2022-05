Xiaomi Mi Band 7 może zadebiutować już niedługo. Czy nadal będzie tak tanio?

Xiaomi co prawda nadal nie wyjawiło daty premiery nowej sportowej opaski Mi Band 7, jednak wszystkie źródła wskazują, że ta zadebiutuje już niebawem. Dziś, prócz kolejnych szczegółów specyfikacji, poznaliśmy prawdopodobną cenę tego urządzenia. Czy nadal będzie tak tanio, jak dotychczas?

Inteligentne opaski Xiaomi podbiły serca użytkowników na całym świecie. Producent, z każdą kolejną generacją, dodaje sporo nowości i ulepsza swoje urządzenie, zachowując przy tym atrakcyjną cenę. Nie inaczej będzie w przypadku Xiaomi Mi Band 7. Na razie data premiery pozostaje nieznana, choć mówi się, że Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje razem z nowym smartfonem producenta. Którym? Trudno powiedzieć, bo Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek kilku modeli, z Xiaomi 12 Ultra na czele. Może się to stać na przełomie maja i czerwca.

Co już wiemy o Xiaomi Mi Band 7?

Na pewno dostaniemy sporo ulepszeń względem poprzedniej generacji. Najważniejsze z nich będą odnosić się do baterii, która zyska aż dwa razy większą pojemność niż Mi Band 6. Będzie to 250 mAh, a dzięki dodatkowemu trybowi oszczędzania baterii, z urządzenia będzie można korzystać jeszcze dłużej. Również ekran zostanie powiększony i będzie oferować rozdzielczość 192 x 490 pikseli i tryb Always-On-Display. Ulepszony zostanie też budzik i funkcje monitorujące sen. Co istotne, na pokładzie pojawi się też GPS.

Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 7 ma wejść na rynek w dwóch wariantach. Jeden bez, a drugi z obsługą NFC. Spodziewać się więc można, że ta druga wersja będzie odpowiednio droższa. Jeśli jednak chodzi o tą podstawową, wedle najnowszych doniesień, ma kosztować 224 juany, czyli ok. 149 zł.