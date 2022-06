Aeronautics pokazało hybrydowego Trojan klasy UHP. To najnowszy rewolucyjny dron wojskowy

Należący do firmy Rafael Advanced Defense Systems, izraelski Aeronautics Group jest obecnie wiodącym na świecie producentem dronów wojskowych, który ma w tym temacie ogrom doświadczenia. Niedawno dowiedzieliśmy się, że dzięki tej firmie na rynek zawita nowy rewolucyjny dron wojskowy w postaci hybrydowego Trojan klasy UHP.

Trudny do wykrycia, wydajny oraz imponujący w misjach ISR – oto dron Trojan będący mariażem wiropłatów ze stałopłatami

Dlaczego Trojan od Aeronautics jest taki wyjątkowy? Wszystko sprowadza się do wspomnianej przynależności do klasy UHP (Unmanned Hover Plane), czyli bezzałogowych samolotów zdolnych do zawisu, czyli utrzymania jednej pozycji w powietrzu. Można to porównać do możliwości każdego helikoptera, ale Trojan różni się od wiropłatów tym, że przy okazji wykorzystuje skrzydła i wirnik pchający z tyłu, więc tym samym ułatwia sobie lot za sprawą siły nośnej, zyskując znacznie na wydajności energetycznej.

Zresztą dron Trojan może zostać zdecydowanie określony mianem quadkoptera z podwójnymi śmigłami na każdym z czterech ramion, do którego dodatkowo dołączono tradycyjne skrzydła. Dzięki temu dzieło Aeronautics połączyło największe zalety wiropłatów i stałopłatów w myśl charakterystyki lotu, co idealnie sprawdzi się w zadaniach ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), czyli w lotach zwiadowczych i rozpoznawczych. Ma też pełnić funkcje patrolowe na dużym obszarze, sięgać po różne czujniki oraz poddawać zebrane dane analizie w celu zwiększenia ogólnej świadomości co do danego obszaru.

Jeśli idzie o możliwości drona Trojan, ten może latać przez maksymalnie 150 minut i pokonywać dystanse do 150 kilometrów. Jego maksymalna masa startowa wynosi 45 kilogramów, a ładowność użyteczna sięga 12 kg i to właśnie w tej konfiguracji może pochwalić się wspominaną wydajnością. Niestety nie poznaliśmy szczegółów wykorzystywanej aparatury, ale to zapewne kwestia czasu, bo oficjalna publiczna prezentacja Trojana będzie miała miejsce już 14 czerwca podczas wydarzenia Eurosatory 2022.