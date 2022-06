Nocny test polskiego systemu przeciwlotniczego zakończony. Piorun i Pilica w akcji

Niedawno, bo 30 marca tego roku miało miejsce oddanie na służbę pierwszego PSR-A Pilica seryjnej produkcji, czyli dosyć wyjątkowego, bo w pełni polskiego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego typu VSHORAD. Z kolei 26 maja odbyło się pierwsze w historii wystrzelenie pocisku przeciwlotniczego Piorun z tego właśnie systemu w ramach planowanych od dawna szkoleń w Ustce, które dotyczyły pododdziałów 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Systemy Pilica udowodniły swój potencjał w pierwszym takim teście. Nocny test polskiego systemu przeciwlotniczego zdecydowanie można uznać za udany

Ten pierwszy tak wyjątkowy test polskiego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego typu VSHORAD przeprowadzono w nocy, czyli trudniejszych warunkach i wykorzystano w jego ramach MJ-7 Shogun, czyli imitator powietrznego celu. Pociskowi wyrzutni Piorun udało się go trafić i zestrzelić, a poza tym tej samej nocy zestawy Pilica pokazały swoją skuteczność przy atakowaniu celu wolno- oraz szybko opadającego.

Tego typu potwierdzenia możliwości systemu Pilica są arcyważne w ogólnym rozrachunku, bo ich głównym zadaniem w przyszłości będzie osłona bardziej zaawansowanego sprzętu przeciwlotniczego (Wisła/Narew), który będzie w stanie neutralizować poważniejsze zagrożenia (myśliwce, pociski balistyczne). Stąd określenie Pilic mianem VSHORAD, czyli systemów przeciwlotniczych, które neutralizują zagrożenia na bardzo krótkich odległościach.

Dla przypomnienia, każda bateria (łącznie sześć jednostek ogniowych) systemu PSR-A Pilica jest w pełni autonomiczna i ma zdolność do pracy w trybie automatycznym. Każda z nich wykorzystuje zestaw rakietowo-artyleryjski, który obejmuje polską modyfikację armaty ZU-23-2 kalibru 23 mm (ZUR-23-2SP Jodek) o szybkostrzelności teoretycznej rzędu 2000 strzałów na minutę i zasięgu skutecznym do 3 km oraz dwie wyrzutnie PPZR Grom lub nowsze Piorun o zasięgu do 5,5 km.