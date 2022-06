Test wentylatora Arctic P14 Slim PWM PST

Cienkie wentylatory często przydają się przy bardzo małych zestawach komputerowych. Arctic P14 Slim PWM PST to najnowszy przedstawiciel właśnie takiej konstrukcji. Jak sprawdzi się on w praktyce?

Specyfikacja Arctic P14 Slim PWM PST

Wymiary: 140 x 140 x 16 mm

Maksymalna prędkość: 1800 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 52 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,55 mmH2O

Maksymalna głośność: 0,3 Sone

Cena: ok. 60 zł

Wygląd i opis Arctic P14 Slim PWM PST

W zestawie znajdziemy tylko śrubki – producent niczego więcej nie dodaje do zestawu.

Wentylator ma 7 łopatek, które mają generować wysokie ciśnienie statyczne oraz przepływ powietrza. Ma to w szczególności znaczenie przy małych obudowach, gdzie sprzęt jest naprawdę gęsto upakowany. Arctic P14 Slim PWM PST ma również generować bardzo małe wibracje, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania nakładek antywibracyjnych. Zastosowane łożysko to FDB.

Czytaj też: Test wentylatorów be quiet! Light Wings 120 PWM Triple Pack

Z wentylatora wychodzi jeden kabel, który ma złącze 4-pin męskie i żeńskie. Arctic zastosował technologię PST (PWM Sharing Technology). Technologia ta pozwala na zsynchronizowanie pracy wszystkich wentylatorów w ramach jednego PC. Może on również pracować pasywnie, jeśli sygnał PWM jest poniżej 5%. Oczywistym plusem jest jego sama grubość, która wynosi 16 mm. Dzięki temu śmigło powinno dobrze wpasować się w małe zestawy komputerowe.

Pod względem wyglądu śmigło niczym się nie wyróżnia. Jest ono po prostu czarne i nie ma żadnego podświetlenia. W obudowie najpewniej więc zniknie.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 75 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy

Na wykresach warto zwrócić uwagę na Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Value Pack. Należą one również do serii P14 i będą dobrym odniesieniem odnośnie straty na wydajności w przypadku cieńszej konstrukcji.

Wyniki są oczywiście niższe niż w przypadku pozostałych modeli 140 mm. Tutaj nie macie co liczyć na wysoką wydajność i po prostu widać, że jest to trochę inna konstrukcja. Mimo to takie wyniki powinny zapewnić wystarczające chłodzenie podzespołów.

Wentylator jest za to naprawdę cichy. Nawet na maksymalnych obrotach jest on znacznie cichszy od konkurencji, a już na 1200 RPM nie powinien Wam on przeszkadzać. Ten aspekt jest więc zdecydowanie sporym plusem Arctic P14 Slim PWM PST.

Czytaj też: Test wentylatorów Gelid Stella i Stella Frost

Test Arctic P14 Slim PWM PST – podsumowanie

Arctic P14 Slim PWM PST to ciekawe śmigło, które przyda się we wszystkich małych zestawach komputerowych. Dzięki mniejszej grubości powinien on bez problemu zmieścić się właśnie w najmniejszych obudowach i wszędzie tam, gdzie po prostu nie ma miejsca. Jest on dobrze wykonany, a plusem z pewnością jest technologia PST czy możliwość pracy pasywnej.

W testach wydajności śmigło wypada słabiej od konkurencji, ale nie ma co się dziwić. Takie wyniki powinny jednak spokojnie zapewnić odpowiednie chłodzenie podzespołów. Wentylator jest przy tym naprawdę cichą konstrukcją, która kompletnie nie powinna Wam przeszkadzać podczas pracy.

Pozostaje kwestia ceny. Arctic mówi o 12,99 euro, czyli o ok. 60 zł. Podejrzewam jednak, że w sklepach cena może być trochę niższa. Wentylator zasługuje na rekomendację, ale oczywiście warto się nim zainteresować tylko w momencie, w którym potrzebujecie cieńszej konstrukcji.