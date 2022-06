Ceny używanych kart graficznych. Krach na rynku kryptowalut szybko spowodował odpowiednią reakcję

Stało się – ceny kryptowalut spadły na przysłowiowy łeb i na szyję, a to po prostu musiało doprowadzić do reakcji na rynku kart graficznych. Zwłaszcza w momencie, kiedy podaż po stronie nowych modeli się poprawiła, a ceny wreszcie zaczęły znacząco spadać.

Kiedy kopanie przestaje się opłacać, a akumulacja nie wchodzi w grę, zostaje tylko jedno – sprzedaż używanych kart graficznych

Kto pamięta typowe „kryptowalutowo-graficzne” koło zataczające historię, ten wie, jak zwykle przebiega tradycyjny wręcz już schemat, który w ciągu ostatnich 6 lat wydarzył się raz na wielką skalę. Mowa o korelacji cen kryptowalut z popytem na karty graficzne oraz ich cenami, bo w praktyce w ciągu ostatnich lat kupno nowej karty z łatwością mogło przerodzić się w inwestycje.

O ile gracze mogli uznać to bardziej za dodatkową opcję zarobku (aktywując kopanie wtedy, kiedy nie grali), tak ci nastawieni wyłącznie na inwestycje muszą ciągle kalkulować, czy zabawa im się opłaca. To w dobie rosnących cen energii oraz znacznie niższych cen kryptowalut względem tego, co było jeszcze ledwie przez kilkoma miesiącami, zwyczajnie zmusza niektórych górników do sprzedawania swoich używanych kart graficznych.

W obecnej sytuacji takie wyprzedaże stanowią ogromną szansę do znaczącego obniżenia cen kart graficznych, co powinno być napędzane przez nadchodzące GPU nowej generacji, które zadebiutują jeszcze w tym roku. Obecnie ciężko mówić o spadkach idących w kilkadziesiąt procent, bo na nie zapewne nadejdzie jeszcze czas, kiedy podaż sięgnie niebywałych poziomów.

Jednak i tak już teraz wedle analizy Tom’s Hardware trwa sprzedaż praktycznie wszystkich kart graficznych poniżej ceny MSRP. Opierają się temu tylko najbardziej mainstreamowe GeForce RTX i unikalny Radeon RX 6950 XT przez swoją rzadkość. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na pakiety kilku kart sprzedawanych w ramach jednej oferty, które pozwalają dorwać sprzęt w jeszcze niższej cenie i to nawet 20-30% taniej. Przy takich ofertach dobrze zebrać grono znajomych chętnych na wymianę karty i razem zakupić sobie taki „pakiet”, aby móc zrobić coś z tymi zwykle 4/6 kartami graficznymi.