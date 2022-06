Drony niczym świetliki. Po co naukowcy dodali do nich fluorescencyjnej substancji?

Rozwój dronów trwa. Czasem przyjmuje postać mniej, a czasem bardziej jednoznacznie przydatnych dodatków i co to najnowszego dzieła autorów z MIT, Wam pozostawimy ocenę tego, do którego grona należy wzbogacenie dronów fluorescencyjną substancją. Ta sprawiła, że nowoopracowane drony zaczęły przypominać świetliki.

Najnowszy projekt inżynierów z MIT sprawił, że drony zaczęły przypominać świetliki

Oczywiście to nie tak, że światowej klasy inżynierowie z MIT po prostu wzięli tradycyjne drony na warsztat i pomalowali je farbami fluorescencyjnymi. To mógłby zrobić każdy z nas. Specjaliści poszli krok dalej i zapewnili tak naprawdę zupełnie nowe możliwości dronom, zapewniając im funkcję, dzięki której podświetlają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trzepoczą skrzydłami.

Naukowcy w tej pracy wykorzystali swoje opracowane wcześniej ultralekkie drony na bazie miękkiego siłownika (cienkiego cylindra wykonanego z naprzemiennych warstw elastomeru i nanorurek węglowych). Ten działa tak, że po przyłożeniu napięcia elektrody węglowe ściskają elastomer, co w następstwie wywołuje naprężenie mechaniczne, które powoduje ruch skrzydła.

W ramach nowych badań naukowcy zmodyfikowali te siłowniki tak, aby podczas pracy świeciły. Dokonali tego poprzez wprowadzenie cząsteczek siarczanu cynku do najbardziej zewnętrznej warstwy elastomeru. Cząsteczki te są elektroluminescencyjne, co w praktyce oznacza, że świecą w obecności pola elektrycznego na różne kolory (warianty zielonego, pomarańczowego lub niebieskiego) zależnie od składu chemicznego cząsteczek.

Ten dodatek zwiększył zużycie energii o 3% oraz wagę o 2,5%, więc niewiele, jak za cenę tego, żeby drony były zarówno ładniejsze (można je wykorzystywać do pokazów świetlnych), jak i łatwiejsze w obserwacji. W przyszłych pracach naukowcy planują zbadać, w jaki sposób umożliwić robotom włączanie i wyłączanie świateł, co pozwoli na bardziej zaawansowaną komunikację. Tak migające drony można śledzić za pomocą prostych kamer smartfonów i specjalnego oprogramowania, które wykrywało różne kolory światła i określało położenie robotów z dokładnością do 2 mm.