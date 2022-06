H225 Super Puma zapisał się na kartach historii. To pierwszy niskoemisyjny śmigłowiec tego typu

Firma Airbus Helicopter ma coś wyjątkowego do pokazania na targach ILA 2022 w Berlinie. Na nich można zobaczyć na własne oczy H225 Super Puma, czyli śmigłowiec, który zapisał się na kartach historii jako wyjątkowy, bo pierwszy niskoemisyjny sprzęt tego typu. Słowa „tego typu” nie zostały użyte przypadkowo, jako że powstało już oczywiście wiele prototypowych śmigłowców z całkowicie elektrycznym napędem, czyli nie tyle niskoemisyjnych, ile całkowicie bezemisyjnych.

Niskoemisyjny śmigłowiec H225 Super Puma

Co więc sprawiło, że dwa turbinowe silniki Makila 2A firmy Safran o mocy 2101 koni mechanicznych każdy zamiast generować typowe emisje, stały się znacznie bardziej przyjazne środowisku? Wszystko sprowadza się do zastosowanego paliwa, bo podczas niedawnego lotu (pierwszego takiego w historii) H225 Super Puma stał się oficjalnie pierwszym śmigłowcem, który wykonał długodystansowy lot z wykorzystaniem wyłącznie zrównoważonego paliwa lotniczego (Sustainable Aviation Fuel – SAF).

Lot z paliwem SAF zasilającym oba silniki H225 jest ważnym wydarzeniem dla branży śmigłowcowej. Otwiera nowy etap w naszej drodze do ciągłego użycia wyłącznie SAF, co jest równoznaczne z redukcją emisji CO 2 przez nasze śmigłowce nawet o 90% – stwierdził Stefan Thome, wiceprezes wykonawczy ds. konstrukcyjnych i główny dyrektor techniczny Airbus Helicopters.

W listopadzie 2021 roku podłożono podwaliny pod niedawny „ekologiczny lot H225 Super Puma”, podczas którego tylko jeden silnik był całkowicie zasilany paliwem typu SAF. Te testy mają nie tylko zapewnić sprzętom populacje, ale też rozpowszechnić stosowanie paliwa tego typu oraz wykazać, jak jego spalanie wpływa na maszyny oraz ich osprzęt. Pewne jest jednak, że walidacje zastosowania SAF będą kontynuowane na innych typach śmigłowców i silników z wykorzystaniem różnych mieszanek paliwa.

Finalnie SAF ma stanowić podstawę do ograniczenia emisji powodowanych przez śmigłowce o ~50% do 2030 roku (wedle planów Airbus Helicopters). Jednak wedle raportu niepowiązanej z firmą Wapoint 2050, samo przejście na SAF ma zredukować więcej, bo 50-75% emisji netto, co będzie podstawą do uczynienia z branży lotniczej sektora całkowicie bezemisyjnego do 2050 roku. Szkoda tylko, że obecnie produkcja SAF może pokryć jedynie ułamek, bo 0,1% wykorzystywanego paliwa w lotnictwie, ale to ponoć kwestia czasu, aż produkcja SAF ulegnie poprawie.