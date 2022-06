Hipersoniczny Darkstar z Top Gun: Maverick. Jak powstał ten unikalny odrzutowiec i z czego czerpał inspirację?

Zgodnie z oczekiwaniem, mimo „pandemicznego problemu”, jaki dręczył film Top Gun: Maverick, ten okazał się sukcesem kasowym. Za co go doceniono? Może nie za specjalnie imponującą fabułę, czy głębię w historii, ale przede wszystkim ujęcia i dbałość o szczegóły w najważniejszej kwestii, czyli lotnictwa. Zaangażowanie twórców sięgnęło do tego stopnia, że hipersoniczny Darkstar z Top Gun: Maverick powstał nie „ot tak”, a ze wsparciem ekspertów.

Hipersoniczny Darkstar z Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick jest dla miłośników lotnictwa z całą pewnością niezapomnianym przeżyciem kinowym, co mogą poczuć nawet ci mniej zaznajomieni z tym szczególnym sektorem kinomaniacy. Tracą wprawdzie na tym wiele, ale na szczęście co nieco na ten temat postanowiła zdradzić sama firma Lockheed Martin, publikując nowy dokument, w którym opowiadają, jak stworzyli hipersoniczny samolot Darkstar.

Czytaj też: Kolejny sekret Rosji ujawniony. Ukraińcy znaleźli nowoczesny rosyjski pocisk, który spadł przez awarię

Właśnie tak – twórcy Top Gun: Maverick skontaktowali się nie tylko z ekspertami w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki z całego świata, ale też nawet ze światowej klasy inżynierami z Lockheed Martin Skunk Works. To oni „tchnęli życie” w tę produkcję, projektując właśnie Darkstar, którego na ekranie możemy zobaczyć już na początku filmu, kiedy to Tom Cruise pełni funkcję pilota testowego marynarki wojennej USA.

Czytaj też: Kolumna rosyjskich wyrzutni BM-27 Uragan zniszczona. Obejrzyjcie sukces Ukrainy

Tego typu otwarcie robi ogromne wrażenie na widzach i wprowadza ich poniekąd w świat zaawansowania nowoczesnych samolotów. Z drugiej jednak strony są ci najwięksi wyjadacze, którzy w samolocie Darkstar od razu dostrzegli podobieństwo do SR-71 Blackbird zaprojektowanego w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, czy jego następcy SR-72 (Son of Blackbird), którego historia sięga początku ubiegłej dekady.

Czytaj też: Spójrzcie na nowoczesny hełm pilotów USA. Ujawniono nowe szczegóły

Przy projektowaniu Darkstar producenci filmu zwrócili się do oddziału Skunk Works firmy Lockheed Martin, który jest właśnie odpowiedzialny za SR-71 i SR-72. Nieco zmieniony dla lepszego efektu na ekranie projekt przekuto następnie na pełnowymiarowy prototyp samolotu z funkcjonalnym kokpitem.