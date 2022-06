Spójrzcie na nowoczesny hełm pilotów USA. Ujawniono nowe szczegóły

Obecnie stosowane przez amerykańskich pilotów hełmy bazują na starej konstrukcji z lat 80. ubiegłego wieku. Jak więc łatwo można się domyślić, są przestarzałe. Tak przestarzałe, że ich projekt w ogóle nie został stworzony z myślą o postępie w dziedzinie systemów wyświetlaczy montowanych na hełmach, co odbija się negatywnie na komforcie. To jednak zmieni nowoczesny hełm pilotów USA w samolotach stałopłatowych, który będzie sprzętem zupełnie nowej generacji, o którym dowiedzieliśmy się właśnie co nieco.

Ciągle powstaje nowoczesny hełm pilotów USA. Znamy firmę, która opracuje jego prototyp

Wedle najnowszego ogłoszenia Sił Powietrznych USA, to firma LIFT Airborne Technologies będzie kontynuować prace nad prototypem nowego hełmu z myślą o pilotach w stałopłatowych samolotach. To owoc programu Dowództwa Lotnictwa Bojowego, które miało na celu poszukiwać możliwie najlepszy projekt hełmu nowej generacji. Ten na kartach projektowych musi:

rozwiązać problem długotrwałych urazów szyi i pleców

zoptymalizować integrację z technologią w samolocie

zwiększyć szanse na przeżycie pilotów

zapewnić lepsze dopasowanie do różnych załóg

Innymi słowy, hełmy dla pilotów USA nowej generacji muszą obrać całkowicie inne podejście w myśl podstawowego projektu. Wygląda na to, że najważniejszym ich aspektem będzie zniwelowanie wagi dodatkowych urządzeń montowanych na starszych hełmach oraz zapewnienie lepszego dopasowania dla różnych wielkości głów i to zwłaszcza kobiet.

The Air Force selects LIFT Airborne Technologies after Air Combat Command initiated the search for a next-generation helmet in April. After more than 30 years of long-term neck and back injuries due to the current helmet, aircrew Airmen look forward to greater applicability and better fitting helmets for operators of all sizes, genders and ethnicities.

W projekcie kluczowymi parametrami jest waga, komfort pilota, optymalne dopasowanie i ochrona, stabilność, zoptymalizowany środek ciężkości oraz integracja z różnymi systemami montowanymi na hełmie. Wspomniana firma okazała się w tej kwestii najbardziej skuteczna, bo jej dzieło wyróżniło się na tle ponad stu innych propozycji. To jednak nie koniec prac, a dopiero ich początek.

Po opracowaniu pełnoprawnego prototypu, nowoczesny hełm zostanie poddany dodatkowym badaniom, testom i wreszcie ulepszeniom, zanim Siły Powietrzne potwierdzą, że prototyp jest udany i zaproponują kontrakt na produkcję. Ma to nastąpić w 2024 roku. Po zakończeniu produkcji plan obejmuje stopniowe dostarczanie nowego hełmu wszystkim członkom załóg samolotów stacjonarnych w Siłach Powietrznych, co rozpocznie się od załóg F-15E Strike Eagle.