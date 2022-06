HTC Desire 22 Pro, czyli trochę szpachli i tona pudru

Dział smartfonów HTC jest w stanie agonalnym, ale nadal walczy. Firma zaprezentowała HTC Desire 22 Pro, który mam wrażenie, powstał bardziej jako dodatek do gogli VR, niż faktycznie samodzielne urządzenie.

HTC Desire 22 Pro to nijaka średnia półka

Firma HTC robiła swego czasu świetne smartfony. Będąc w wielu kwestiach pionierem rynku przez bardzo długie lata. Ale ten czas dawno minął i Desire 22 Pro jest w zasadzie tego idealnym przykładem.

Smartfon ma ekran IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli oraz 120 Hz odświeżaniem obrazu. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 695 5G, do tego mamy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Główny aparat wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 64 Mpix. Obok niego znajdziemy aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix, czujnik głębi ostrośći oraz aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Obok łączności 5G, znajdziemy tu Bluetooth 5.2, NFC, port USB-C, czytnik linii papilarnych na boku obudowy oraz Wi-Fi ac. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4520 mAh z obsługą ładowania o skromnej mocy 18W oraz ładowaniem bezprzewodowym o mocy 15 W.

HTC Desire 22 Pro jest smartfonem do gogli VR

W zasadzie główną funkcją HTC Desire 22 Pro jest kompatybilność z HTC Viveverse. A konkretnie chodzi tutaj o dostęp do treści VR, przesyłanych ze smartfonu do gogli HTC Vive Flow. Do tego dostajemy dostęp do portfela Viverse, który pozwala na zarządzenie cyfrowymi zasobami – kryptowalutami oraz tokenami NFT. Wszystkim możemy zarządzać z poziomu smartfonu.

HTC Vive Flow

Ogółem, to smartfon dla wąskiej grupy odbiorców o specyficznych wymaganiach. Poza tym raczej bardzo szybko o nim zapomnimy. Szczególnie przy europejskiej cenie na poziomie 459 euro, co przełoży się na ponad 2 000 zł. O prawie 1 000 zł za dużo w stosunku do specyfikacji. Sprzedaż HTC Desire 22 Pro ruszy 31 lipca, a w prezencie HTC przewidziało specjalny pokrowiec, bezprzewodową ładowarkę oraz specjalny prezent NFT.