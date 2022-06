Nowy MacBook Pro M2 gorszy od starszego? Dowody są jednoznaczne

Z reguły wszystko to, co jest nowsze, jest jednocześnie lepsze. Jak to więc jest, że nowy MacBook Pro M2 jest gorszy od starszego na bazie SoC M1? Na to pytanie odpowiedział szereg testów, jednoznacznie wskazujących na to, że Apple nieco przyoszczędziło na jednym z kluczowych komponentów PC.

Dyski w MacBook Pro M2 są wolniejsze od tych w wersji z SoC M1

Jak zapewne wiecie, Apple zaprezentowano niedawno swoje najnowsze laptopy z rodziny MacBook Pro, które wyróżniają się zupełnie nowym układem SoC M2. Do jego wyprodukowania Apple wykorzystało ulepszony 5-nm proces technologiczny i powiększyło krzemową matrycę (stąd skok tranzystorów z 16 do 20 mld). Po stronie specyfikacji M2 obejmuje 8 fizycznych rdzeni i do 12 graficznych rdzeni, a poza tym może obsługiwać do 24 GB współdzielonej pamięci o przepustowości 100 GB/s i przyspiesza obliczenia SI swoim 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym.

To, czym Apple się nie chwaliło, to tym, że jej nowe laptopy MacBook Pro z chipsetem M2 mają wolniejsze dyski SSD, niż modele zeszłoroczne. Sprawa dotyczy jednak nie wszystkich modeli, a tych podstawowych (13-calowych), które są zauważalnie wolniejsze pod kątem pamięci masowej.

Nie są to jednocześnie małe różnice, bo powyższe nagrania sugerują, że bazujące na tej samej pojemności 256-GB dyski SSD w teście Blackmagic Disk Testing przedstawiają sobą dwa zupełnie inne poziomy wydajności. Wchodząc w szczegóły, nowsze MacBooki Pro dostały dyski, które zapewniają o około 50% wolniejszą prędkość odczytu i o około 30% wolniejszą prędkość zapisu w porównaniu z identycznymi modelami z chipsetem M1.

Wszystko to przez fakt, że tak jak modele starsze dostały dysk SSD z dwoma układami NAND 128 GB, tak te nowsze doczekały się tylko pojedynczej kości o 256-gigabajtowej pojemności. Na co dzień wprawdzie tego typu różnice nie zrobią wielkiej różnicy, ale pewne jest, że przy wymagających zadaniach będą odczuwalne.