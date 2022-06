Patria rozwija międzynarodowy kołowy transporter opancerzony. Szwecja w tym pomoże

Jeśli znacie historię polskich transporterów kołowych Rosomak, to z całą pewnością kojarzycie fińskiego producenta Patria. Ten w ubiegłą środę ogłosił, że Szwecja wspomoże program CAVS, który ma za zadanie stworzyć międzynarodowy kołowy transporter opancerzony dla wojska z napędem 6×6.

Międzynarodowy kołowy transporter opancerzony już z trzecim państwem. Szwecja dołączyła do Finlandii oraz Łotwy

Nazwa programu bezpośrednio wskazuje na to, jakie dokładnie zadanie stoi przed CAVS. To akronim od angielskich słów Common Armoured Vehicle System, co można przetłumaczyć na „Powszechny Opancerzony Pojazd”, którego owoc dopiero co próbuje się narodzić. Teraz z pewnością pracę nad tym przyspieszą, bo wraz ze Szwecją (dokładnie FMV) nad CAVS będzie pracować firma Patria oraz Ministerstwo Obrony Finlandii i Łotwy.

Z radością witamy Szwecję w programie CAVS, który zapewni szwedzkim siłom zbrojnym najnowszą technologię transportu wojsk, a także zwiększy przystępność systemu dla wszystkich krajów członkowskich. Patria od lat z powodzeniem współpracuje ze Szwedzkimi Siłami Zbrojnymi i FMV w wielu programach i z niecierpliwością czekamy na wykorzystanie ich kompetencji i doświadczenia w programie CAVS – powiedział Mats Warstedt z Patria.

Szwecja jest więc trzecim z kolei krajem, który dołączył do trwającej ciągle fazy badawczo-rozwojowej tego międzyrządowego programu. Ten stan CAVS wcale nie dziwi, bo program został zainicjalizowany przez Finlandię i Łotwę ledwie przed rokiem i w rzeczywistości przebiega zgodnie z harmonogramem.

Sam rozwój pojazdów opancerzonych 6×6 CAVS będzie prowadzony przez firmę Patria. Ta może pochwalić się już ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w opracowywaniu i dostarczaniu najnowocześniejszych pojazdów do transportu oddziałów wielu armii.