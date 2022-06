Motorola rozszerza serię moto g w Polsce. Premiera moto g62 5G i moto g42

Zaledwie kilka dni temu na świecie zadebiutowały dwa nowe smartfony Motoroli – moto g62 5G i moto g42. Dziś producent ogłosił ich polską premierę. Warto więc zerknąć na to, co mają do zaoferowania, a także w jakich cenach można kupić je w naszym kraju.

Rodzina moto g znów się powiększyła. moto g62 5G i moto g42 to urządzenia przeznaczone dla miłośników mobilnej rozrywki, bo wyposażono je w wysokiej klasy wyświetlacze, przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, zaawansowane funkcje aparatu i pojemną baterię, która pozwala na długie użytkowanie. moto g62 i moto g42 oferują ponadto Androida 12, boczny skaner linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD.

Przechodząc do szczegółów, oba smartfony oferują nam taką samą konfigurację aparatów, czyli 16-megapikselowy aparat do selfie i potrójną konfigurację z tyłu, z jednostką główną 50 Mpix, ultraszerokokątną 8 Mpix i czujnikiem makro 2 Mpix. moto g62 5G umożliwia nagrywanie wideo z dwóch punktów widzenia jednocześnie przy użyciu trybu Dual Capture. Oba wyposażono w baterie 5000 mAh, która wystarczy na bardzo długie użytkowanie.

moto g62 5G ma wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,5” i częstotliwości odświeżania 120 Hz, zaś moto g42 oferuje wyświetlacz OLED o przekątnej 6,4”, z odświeżaniem 60 Hz i rozdzielczością FHD+. Motorolę moto g62 5G napędza układ Snapdragon 480+ 5G, zaś sercem drugiego smartfona jest Snapdragon 680.

Ceny i dostępność Motoroli moto g62 5G i moto g42

Model moto g62 5G będzie dostępny w sprzedaży na początku lipca w ofercie operatorów Play i T-Mobile. Za wariant 4/64 GB zapłacimy 1199 zł. moto g42 również kupimy dopiero na początku przyszłego miesiąca, jednak ten smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach konfiguracji pamięci – 4/128 GB za 999 zł i 6/128 GB za 1099 zł. Model dostępny będzie w w ofercie operatora sieci T-Mobile oraz w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet.