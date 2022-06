Oto najnowsze systemy broni izraelskiego przemysłu zbrojeniowego. To przykłady „najnowocześniejszych technologii”

Izrael posiada trzy duże przedsiębiorstwa obronne – Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries oraz Elbit Systems, które produkują broń światowej klasy. Ta trójka będzie miała więc wiele do powiedzenia podczas paryskiej wystawy Eurosatory, która rozpoczyna się właśnie dziś (13 czerwca). Wedle oczekiwań, to trio wraz z kilkudziesięcioma innymi mniejszymi firmami państwa pokaże publicznie najnowsze systemy broni izraelskiego przemysłu zbrojeniowego.

Najnowsze systemy broni izraelskiego przemysłu zbrojeniowego

Firmy izraelskie zawitały do Europy i na wystawę Eurosatory z szeregiem niedawno opracowanych technologii lub nowych wersji istniejących systemów uzbrojenia. Dla większości z nich głównym tematem jest zaawansowana technologia, co obejmuje wykorzystanie sztucznej inteligencji, precyzję w identyfikacji zagrożeń lub systemy celownicze, ale też sprzęty bezzałogowe i autonomiczne, a nawet oprogramowanie dla sił lądowych i łącza danych do efektywnej wymiany informacji w czasie rzeczywistym.

Czytaj też: Okręty podwodne nowej generacji USA będą straszyć nuklearnymi pociskami

Tak też firma Rafael pokaże publicznie swój nowy precyzyjny pocisk rakietowy 6. generacji Spike NLOS. Ten ma większy zasięg rażenia, bo do 50 km, może być wystrzeliwany w salwie do czterech pocisków i może być odpalany z jednej platformy (np. śmigłowca), ale kontrolę nad nim w czasie lotu mogą przejąć operatorzy na ziemi. Gdyby tego było mało, ten pocisk posiada zdolność rozpoznawania obrazów, czyli może kierować się na z automatu na z góry określone cele.

Czytaj też: Oto jak ważne są miny. Jedna zmiotła czołg przewodzący rosyjskiej kolumnie. To nasuwa ważne pytanie

Firma Rafael zaprezentuje też „nową koncepcję nazwaną NLOS Mission Taskforce”, czyli pakiet technologii umożliwiający małym jednostkom atakowanie odległych lub ukrytych celów. Z kolei partnerstwo izraelskich firm Uvision i Rheinmetall zaprezentuje integrację systemów amunicji „UVision loitering” z „załogowymi i bezzałogowymi bojowymi wozami piechoty nowej generacji”. Ma to zapewnić niezależną zdolność do lokalizowania, śledzenia i dokładnego eliminowania ciężko opancerzonych celów z dużych odległości.

Czytaj też: Oto lądowy gąsienicowy pojazd bezzałogowy z kierowanymi rakietami

Z kolei firma IAI zaprezentuje Othello-P, czyli „pasywny, wysokowydajny system wykrywania ostrzału (GDS) ze zintegrowanym przetwarzaniem sztucznej inteligencji”. Ten jest przeznaczony do wykrywania ostrzału z broni palnej, RPG i amunicji poddźwiękowej. Z kolei ogół producentów skupi się na systemach bezzałogowych, prezentując nowości (Golden Eagle od Steadicopter, czy Rooster od Robotican) lub ulepszenia (nowy osprzęt Chimera dla dronów latających).