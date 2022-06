Okręty podwodne nowej generacji USA będą straszyć nuklearnymi pociskami

Pewne jest, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych potrzebuje zastępstwa dla swoich 14 zimnowojennych okrętów podwodnych typu Ohio. Pierwszy ma przejść na emeryturę w 2027 roku, a że kwestia odstraszania nuklearnego nadal jest ważna w ogólnym rozrachunku, to USA nie może pozwolić sobie na osłabienie swojej nuklearnej triady. W samą porę została więc położona stępka pod typ Columbia, a dokładniej mówiąc USS DIstrict of Columbia, czyli pierwszy okręt podwodny nowej generacji tego typu.

Okręt podwodny Disctrict of Columbia ma kosztować 9,15 miliardów dolarów, jego wprowadzenie na służbę jest planowane na 2030 rok, a żywotność szacowana na 42 lata

Zacznijmy od tego, że „położenie stępki pod District of Columbia” można uznać jedynie za czynność czysto ceremonialną. Okręty podwodne nie bają bowiem prawdziwych stępek (przez to w technicznym ujęciu są łodziami, a nie statkami), więc „jej położenie” w zakładzie Electric Boat w Quonset Point na Rhode Island jest tylko formalnością. W rzeczywistości początek prac nad tym okrętem miał miejsce w 2019 roku, bo wtedy pocięto z myślą o nim pierwszy arkusz stali.

Ze względu na to rzeczywistą „stępką” w tym przypadku było przyspawanie inicjałów sponsora okrętu, kongresmenki Eleanor Holmes Norton, do stalowej płyty, która zostanie na stałe zamontowana na okręcie podwodnym w honorowym miejscu. W praktyce w doku znajdują się już m.in. duże fragmenty dna okrętu są układane na blokach w doku, dlatego nie powinno nas dziwić, że budowa okrętu District of Columbia jest już ukończona w 20%.

Zwłaszcza że jego konstrukcja jest modułowa, co sprawia, że główne sekcje okręty są budowane w różnych zakładach Electric Boat i u zakontraktowanych już podwykonawców. W 2023 roku pierwszy z kompletnych modułów dotrze do nowego zakładu Electric Boat w Groton w stanie Connecticut, gdzie zostanie w pełni zmontowany. Finalnie ważący 21140 ton okręt District of Columbia będzie pierwszym z 12 okrętów podwodnych typu Columbia z rakietami balistycznymi.

Ze względu na swoje wymiary, te okręty będą największymi okrętami podwodnymi, jakie kiedykolwiek zbudowano dla Marynarki Wojennej. Każdy z nich będzie wyposażony w 16 wyrzutni rakietowych, w których znajdą się pociski D-5 Trident II z wieloma głowicami, przez co finalnie będą stanowić łącznie 70% rozmieszczonego arsenału jądrowego USA. Poza tym typ Columbia wykorzysta całkowicie elektryczny napęd zasilany reaktorem jądrowym, który nie będzie wymagał uzupełniania paliwa przez cały okres eksploatacji okrętu.