Niska wydajność procesora? Winny Windows Defender, ale jest na to sposób

Serwis TechPowerUp przygotował interesujący materiał, który stawia oprogramowanie Windows Defender za winnego niskiej wydajności procesora firmy Intel. W praktyce na szczęście jest na to sposób.

Windows Defender i niska wydajność procesora mogą pójść ze sobą w parze

Windows Defender to wbudowane oprogramowanie w najnowsze wersje Windowsa, które odpowiada za ogólne bezpieczeństwo systemu operacyjnego. W praktyce to naturalne, że wpływa negatywnie na wydajność, ale w niektórych sytuacjach problem ten jest znacznie większy. Odkrył to niejaki Kevin Glynn aka Uncle Webb, który opracował narzędzie Counter Control, umożliwiające monitorowanie i rejestrowanie wydajności procesorów Intel Core. To właśnie wskazało problem z Windows Defenderem.

W praktyce to oprogramowanie zaczyna losowo używać wszystkich siedmiu sprzętowych liczników wydajności udostępnianych przez procesory Intel Core, a w tym trzech liczników o stałej funkcji. Każdy z tych liczników można zaprogramować w jednym z czterech trybów, aby skonfigurować poziom uprawnień, na którym jest zliczany. Ponieważ liczniki te są zasobami współdzielonymi, może się zdarzyć, że wiele programów będzie chciało uzyskać do nich dostęp w tym samym czasie, co powoduje problemy natury wydajności.

Popularne narzędzia systemowe, takie jak HWiNFO, OCCT, Core Temp i ThrottleStop, ustawiają te liczniki na „tryb 3” lub „All-Ring Levels”. Z kolei Windows Defender ustawia te liczniki w „trybie 2” w losowych odstępach czasu i przez losowy okres czasu. Może się to zdarzyć podczas pierwszego uruchomienia komputera lub w dowolnym późniejszym momencie. Gdy program Windows Defender działa w tle, może w dowolnym momencie rozpocząć i zakończyć lub w sposób ciągły próbować przestawić te liczniki w tryb 2.

Problem nie leży po stronie sprzętu Intel, ponieważ ręczne ustawienie tych samych liczników nie ma negatywnego wpływu na wydajność. Ponadto, jeśli te liczniki zostaną ręcznie nadpisane, Defender wykryje to, natychmiast zatrzyma swoje działania i wydajność wróci do normy i to bez negatywnego wpływu na zdolność wykrywania wirusów w czasie rzeczywistym. Można tego dokonać właśnie programem Counter Control, naciskając przycisk „Reset Counters”, co spowoduje przeprogramowanie jednego licznika do trybu 3, który zostanie wykryty przez program Defender.

Rozwiązania są dwa. Albo zrezygnować z monitorowania w czasie rzeczywistym programu Windows Defender, albo wykorzystać oprogramowanie ThrottleStop, które zapewnia opcję „Windows Defender Boost”.