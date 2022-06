Wielkie radiatory zamiast paneli bocznych. Oto obudowa komputerowa Regner za 8000 zł przypominająca kaloryfer

Niemiecka firma Regner Cooling System ma w swojej ofercie wyjątkową obudowę za całe 1699 euro, czyli w przybliżeniu 8000 zł, która wyróżnia się bez reszty swoim projektem, a przede wszystkim panelami bocznymi. Na tak nietypowe połączenie postawiono głównie po to, aby wnieść chłodzenie wodne na zupełnie nowy poziom.

Obudowa komputerowa Regner porzuciła tradycyjne panele boczne na rzecz wielkich radiatorów, z których ciepło odbiera wyłącznie otoczenie, a nie wymuszony obieg powietrza

Zacznijmy od tego, że wewnątrz tej obudowy zastosowano trzykomorową konstrukcję, dzięki której zasilacz ma swoją piwniczkę, a najważniejsze podzespołu komputerowe swoje „cztery ściany”. Oznacza to, że na lewym boku znajduje się komora mieszcząca płytę główną, procesor, pamięci RAM i nośniki M.2, a na prawym karta graficzna i dyski w formacie 2,5 cala. Taka konfiguracja wymaga oczywiście zastosowania dołączonego risera do karty graficznej.

Takie ułożenie jest o tyle ważne, że obudowa komputerowa Regner całą swoją wyjątkowość zawdzięcza radiatorom w formie paneli bocznych (poza przodem i tyłem), którym towarzyszą trzy 140-mm wentylatory Silent Wings od be quiet!, rozprowadzające powietrze wewnątrz obudowy. W praktyce więc radiatory zewnętrzne z masywnymi układami finów nie mają w ogóle wentylatorów przykręconych bezpośrednio do nich, a przepływ powietrza jest realizowany wyłącznie przez wentylatory w obudowie.

Oznacza to, że w takiej konfiguracji jeden panel boczny jest odpowiedzialny za chłodzenie procesora i/lub płyty głównej, a drugi za chłodzenie karty graficznej. Na ten moment ciężko stwierdzić, czy to połączony obieg wody, czy może dwa osobne, ale są szanse, że to kwestia konfiguracji, bo w zestawie obudową znajduje się większość niezbędnego sprzętu chłodzącego, a w tym przewody oraz pompa EKWB EK-Loop DDC 4.2 PWM. Oznacza to, że po stronie kupującego jest zarówno blok, jak i rezerwuar, co wcale nie dziwi.

Jak to się sprawdza w praktyce? To obejrzycie powyżej w ramach pierwszego testu tej obudowy na świecie. Firma Regner wykorzystała w tym projekcie poniekąd podejście serwerowe, a sam potencjał tej obudowy-kaloryfera w myśl skuteczności chłodzenia jest wręcz przeogromny.