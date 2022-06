USA oficjalnie rozwija myśliwiec szóstej generacji, a Rosji nie wychodzi nawet piąta

Obecny stan sił powietrznych różnych mocarstw na świecie prezentuje się ciekawie i to zwłaszcza w myśl porównania USA do Rosji. Podczas gdy państwo atakujące Ukrainę operuje głównie na starszych myśliwcach, nie mogąc wprowadzić do czynnego użytku swoich Su-57 5. generacji, już teraz USA oficjalnie rozwija myśliwiec szóstej generacji.

Oczywiście o tym, że powstaje amerykański myśliwiec szóstej generacji, wiedzieliśmy od dawna, ale dopiero teraz stało się to oficjalne

Należy podkreślić, że to nie rozpoczęcie samych prac, a oficjalne ogłoszenie ich rozpoczęcia w ramach programu, co wyjawił sekretarz Sił Powietrznych, Frank Kendall. Ten, podczas spotkania z Heritage Foundation, powiedział, że „rozpoczęliśmy [Siły Powietrzne USA] program [inżynierii, produkcji i rozwoju] mający na celu stworzenie samolotu rozwojowego, który zostanie wprowadzony do produkcji. Sądzimy, że będziemy dysponować takimi możliwościami do końca dekady„.

Z racji wczesnej fazy programu, nie wiadomo na jego temat nic a nic, a w tym nie pomaga fakt, że sam program jest ściśle tajny. Pewne jest jednak (wiemy to z wcześniejszych przecieków oraz informacji), że będzie to samolot załogowy, czyli z załogowym pilotem, który po wejściu na służbę stanie się centralnym elementem rodziny Next Generation Air Dominance, czyli systemów dominacji powietrznej nowej generacji Sił Powietrznych USA.

Z tego co nam wiadomo, amerykański myśliwiec szóstej generacji sięgnie po nowe uzbrojenie, różne drony oraz czujniki, a podczas misji będzie mógł bezpośrednio współpracować z innymi samolotami. Z drugiej jednak strony nadal nie wiemy, jaka firma będzie za niego odpowiadać, choć sugestie wcześniej padały na Lockheed Martina, który opracował F-35. Ta firma może konkurować z Boeingiem oraz Northrop Grumman, z czego ten ostatni producent odpowiada obecnie za prace nad bombowcem B-21 Raider.

Samo ogłoszenie jest najpewniej jednoznacznym potwierdzeniem, że Siły Powietrzne podjęły decyzję co do zwycięskiego projektu. Więcej na temat samego myśliwca pisaliśmy z kolei wcześniej, bo w naszym materiale na temat tego, że amerykański myśliwiec szóstej generacji będzie aktualizowany niczym smartfon… nawet podczas lotu.