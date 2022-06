Panther KF51, czyli nowy niemiecki czołg ze znanymi podstawami

Podczas zakończonych już targów Eurosatory 2022 świat ujrzał po raz pierwszy „nową generację Leoparda 2”, czyli tym samym nowy niemiecki czołg o nazwie Panther KF51. Jak opisać go w skrócie? „Zaawansowany” i „nowoczesny” zdecydowanie wchodzą w grę, ale sam producent bez kozery określa swoje dzieło mianem „generacyjnego przełomu”, jeśli idzie o to, co uznajemy za czołgi podstawowe, czyli te najbardziej zaawansowane w danej armii, która opiera na nich swoją pancerną potęgę.

Rheinmetall pokazał nowy niemiecki czołg w postaci Panther KF51 klasy podstawowej

Panther KF51 ma stać się „czołgiem podstawowym nowej generacji” poprzez połączenie elementów podwozia czołgu Leopard 2 z zupełnie nową, dwuosobową wieżą z armatą kalibru 130 mm, co zwiększa „zdolność rażenia o ponad 50%” w porównaniu do obecnie stosowanych powszechnie armat 120-mm kalibru. Wszystko to przy zachowaniu możliwości strzelania pociskami przeciwpancernymi oraz amunicją programowalną.

Czytaj też: Kolejny sekret Rosji ujawniony. Ukraińcy znaleźli nowoczesny rosyjski pocisk, który spadł przez awarię

W ogłoszeniu przeczytamy, że to tak zwany system uzbrojenia Rheinmetall Future Gun System, składający się ze wspomnianej armaty, w pełni zautomatyzowanego systemu obsługi amunicji oraz opcji strzelania pociskami krążącymi Hero 120 o zasięgu do 60 km. Poza tym dodatkowe uzbrojenie stanowi wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm oraz zdalnie sterowany moduł z karabinem 7,62 mm typu Natter, a cały system obejmuje „zoptymalizowane połączenia między czujnikami a strzelcami”.

Czytaj też: Kolumna rosyjskich wyrzutni BM-27 Uragan zniszczona. Obejrzyjcie sukces Ukrainy

Dodatkowo Panther KF51 dysponuje zaawansowanym systemem kierowania ogniem z niezależnymi przyrządami EMES i SEOSS dla działonowego oraz dowódcy. Poza tym czołg posiada system obserwacji dookólnej oraz bezzałogowy system powietrzny, który zwiększa świadomość sytuacyjną załogi, ale może zostać stosownie rozbudowany o szereg innych, dodatkowych czujników.

Czytaj też: Spójrzcie na nowoczesny hełm pilotów USA. Ujawniono nowe szczegóły

Poza tym 3-osobową załogę (strzelec, dowódca, kierowca) chroni zarówno solidny pancerz, jak i moduły reaktywne oraz pasywne wraz z aktywną ochroną, która zabezpiecza czołg przez klasycznymi oraz kinetycznymi pociskami. Zadbano nawet o dodatkową ochronę atakiem z górnej półsfery, czyli funkcję, którą szczyci się m.in. system FGM-148 Javelin. Przy tym wszystkim czołg waży niewiele, bo „tylko” 59 ton.