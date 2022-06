Miniaturowe pociski Bozok dla dronów. Turcja rozpoczyna produkcję ciekawego uzbrojenia

Wywołana przez Rosję wojna z Ukrainą potwierdziła, że nadal oddziały artyleryjskie są jednymi z najcenniejszych, jak również to, że drony są zdecydowanie „przyszłością”, jeśli idzie o współczesne konflikty. Turcja zapisała się zresztą w tej kwestii na kartach historii, dzięki swojemu dronowi Bayraktar TB2, do którego docelowo trafią miniaturowe pociski Bozok, których produkcja właśnie ruszyła.

Ruszyła masowa produkcja miniaturowych pocisków Bozok z myślą o tureckich dronach Bayraktar TB2

Za pociski Bozok odpowiada Instytut Badań i Rozwoju Przemysłu Obronnego TÜBİTAK, który skończył już ich rozwój oraz projekt przeznaczony do masowej produkcji, umożliwiając tym samym jej rozpoczęcie. Wcześniej oczywiście przeszedł wiele udanych prób w praktyce, ale nadal jest przed nim pierwsza próba ogniowa. Prace nad nim sprawią finalnie, że zacznie uzbrajać przede wszystkim drony Bayraktar TB2, uniezależniając ich skuteczność od powszechnie stosowanych w jego przypadku bomb MAM-L i MAM-C (zdjęcie wyżej).

Warto od razu wspomnieć, że pociski Bozok mają mniejszą i lżejszą konstrukcję w porównaniu do wspomnianych MAM-L. To też przykład pocisków naprowadzanych laserowo, którego dopracowywanie sprawiło, że jego zasięg wzrósł z 9 km (w oryginalnej wersji) do 15 kilometrów w tej finalnej. Odpowiedzialni za nie ludzie wskazują, że Bozok charakteryzuje się precyzyjnym naprowadzaniem dzięki zastosowaniu półaktywnej laserowej głowicy naprowadzającej i czujników zbliżeniowych.

Nie oznacza to jednak kresu prac nad pociskami Bozok. Obecnie inżynierowie pracują nad bardziej efektywną głowicą bojową i dalszym zwiększeniem jego zasięgu. Rozwijają też pociski powietrze-powietrze krótkiego i dalekiego zasięgu w postaci Bozdogan oraz Gokdogan, które również są bliskie rozpoczęcia masowej produkcji. Każdy z tych pocisków rozwinie możliwości dronów Bayraktar TB2, a w tym Polsce i Ukrainie.