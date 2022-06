POCO F4 i POCO X4 GT debiutują w Polsce. Poznajcie ich ceny i specyfikację!

Wraz z globalną premierą POCO F4 i POCO X4 GT weszły od razu do naszego kraju. Co mają do zaoferowania? Ile kosztują i czy jest jakaś promocja na początek? Wszystko znajdziecie poniżej.

POCO po raz kolejny przynosi nam nowe smartfony, które zdecydowanie charakteryzują się świetnym stosunkiem jakości do ceny i będą jednym z ciekawszych wyborów, gdybyście szukali smartfona w cenie około 2000 złotych.

Specyfikacja POCO F4

Ten model wyposażono w 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz. Do tego mamy gamę kolorów DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision i ochronę ekranu szkłem Gorilla Glass 5. Producent umieścił z przodu kamerkę do selfie 20 Mpix (f/2.45), zaś z tyłu potrójną konfigurację z 64-megapikselowym czujnikiem głównym (f/1.79, 1/2″, 6P, 4-in-1 large pixel), obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix (f/2.4) i czujnikiem makro 2 Mpix (f/2.4).

POCO F4 napędzany jest przez układ Snapdragon 870 z grafiką Adreno 650, wspierany przed 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 67W.

Na pokładzie nie zabrakło Androida 12 z nakładką MIUI 13, głośników stereo z Dolby Atmos, bocznego czytnika linii papilarnych, silnika liniowego osi X, 5G, WiFi 6 i NFC.

Co do zaoferowania ma POCO X4 GT?

W tym modelu dostajemy nieco mniej, ale to nie znaczy, że jest to gorszy smartfon. Ma kilka cech wspólnych z POCO F4, takich jak konfiguracja aparatów, bo zarówno z przodu i z tyłu znalazły się te same czujniki, ale w przypadku aparatu głównego zabrakło niestety OIS. Oba modele mają też takie same ładowanie, choć tutaj bateria została powiększona i ma pojemność 5080 mAh.

Różnice widać także w specyfikacji ekranu. POCO X4 GT dostał 6,6-calowy ekran LCD z wyższą częstotliwością odświeżania wynoszącą 144 Hz. Rozdzielczość wyświetlacza to także Full HD+ i w tym modelu również nie zabrakło gamy kolorów DCI-P3 i Dolby Vision, a także ochrony szkłem Corning Gorilla Glass 5.

POCO X4 GT wyposażono w chipset MediaTek Dimensity 8100 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Nie zabrakło też bocznego czytnika linii papilarnych, 5G, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i NFC. Tak jak POCO F4 działa na Androidzie 12 z nakładką MIUI 13.

Ile kosztują POCO F4 i POCO X4 GT?

W zależności od konfiguracji pamięci ceny prezentują się następująco:

POCO F4:

6/128 GB – 2199 zł,

8/256 GB – 2399 zł.

POCO X4 GT:

8/128 GB – 1899 zł,

8/256 GB – 2099 zł.

Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup w ramach oferty przedsprzedażowej trwającej do 30 czerwca, oba urządzenia zgarniecie o 200 zł taniej.