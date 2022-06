Pogromca snajperów zaprezentowany. Izraelski koncern IAI pokazał Othello-P do lokalizowania wrogów

Co może zdradzić profesjonalnego i dobrze ukrytego snajpera? Na to pytanie musiał odpowiedzieć izraelski koncern IAI, który po odrobieniu zadania domowego w tej kwestii, opracował nowoczesny akustyczno-optyczny system Othello-P. Miano „pogromcy snajperów” zdecydowanie mu się należy, ale w rzeczywistości to tak naprawdę system do wykrywania wszystkich strzelców – od tych z bronią małego kalibru po tych z granatnikami.

Izraelski system Othello-P ma wyszukiwać wrogich strzelców na polu walki z niewiarygodną skutecznością

Othello-P ma być docelowo montowane na pojazdach (mierzy 328x165x223 mm i waży 7,2 kg), ale też trafiać w ręce żołnierzy wojsk specjalnych w formie znacznie skromniejszego modułu „do plecaka”. Ten system jest poniekąd rozwinięciem dotychczasowej oferty izraelskiego koncernu, który już przez wiele lat oferował podobne rozwiązania do wyszukiwania snajperów na froncie. To jednak pierwszy raz, kiedy system tego typu uzyskał sensory akustyczne, co znacząco rozszerzyło jego możliwości pod kątem kolejno wykrywania, identyfikacji oraz klasyfikacji. Ponoć zasięg wykrywania osoby z AK-47 to około 400 metrów a operatora granatnika ~2000 m.

Owocem ulepszenia oryginału jest system wyposażony w sensory najnowszej generacji w swojej klasie. Przykładowo kamery wyposażono w niechłodzone dodatkowo matryce, które operują w krótkofalowym zakresie podczerwieni SWIR (0,95-1,7 μm). Sam system skupia się na generowanym przez wystrzał broni błysku, hałasie oraz ewentualnie fali uderzeniowej, kiedy pocisk przeleci blisko pojazdu.

Finalnie umożliwia łączenie wyników obserwacji w jeden wspólny obraz sytuacyjny, a dzięki dokładności co do stopnia może zostać połączony z systemem kierowania ogniem i kierować uzbrojenie na strzelca albo nakładać dane bezpośrednio na mapę taktyczną. Z tego co ujawniła firma, wszystkie sensory są całkowicie pasywne i w wersji na pojazdy zintegrowane w module, który zapewnia pokrycie w azymucie w kącie 180º, co oznacza wymóg zastosowania dwóch modułów dla ochrony w 360 stopniach.

Być może najważniejsze jest to, że Othello-P może utrzymywać skuteczność działania nawet w kompletnie niesprzyjających warunkach. Ponoć nie robi sobie niczego ze środowiska o dużym natężeniu hałasu, w trudnych warunkach atmosferycznych i zachowuje skuteczność w terenie zurbanizowanym, niwelując wpływ echa spowodowanego odbijającymi się od ścian zabudowań wystrzałami.