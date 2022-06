Nowy procesor i karta graficzna Intela w pierwszym takim teście. Raptor Lake i Arc A770 pokazały się światu

Wkrótce Intela będziemy postrzegać tak samo, jak AMD, uznając go za producenta procesorów centralnych i kart graficznych, który przestanie być zmuszony do korzystania ze sprzętu konkurencji do swoich testów i prezentacji. Widać to po najnowszym przecieku z Userbenchmark, który pokazuje w akcji nowy procesor i kartę graficzną Intela.

W sieci pojawił się test, w którym główną rolę odgrywa nowy procesor i karta graficzna Intela

W obu przypadkach mamy do czynienia z niedostępnym jeszcze sprzętem na rynek konsumencki. Tak jak karty graficzne Intela z serii Arc, które są przeznaczone do komputerów stacjonarnych, trafią na rynek dopiero za kilka tygodni, tak procesory centralne Raptor Lake (Core 13. generacji) zaliczą swoją premierę dopiero w IV kwartale bieżącego roku.

To nie przeszkadza jednak firmom i testerom w sprawdzaniu już teraz, na co stać oba te sprzęty. W przypadku procesora Raptor Lake-S najpewniej wszedł w grę najwydajniejszy Core i9-13900K, który oferuje 24 rdzenie (8+16), czyli tym samym 32 wątki z racji wspierania Hyper-Threadingu wyłącznie na rdzeniach Performance.

Więcej na temat tych procesorów przeczytacie w naszym obszernym artykule, o tutaj, a jako ciekawostkę warto podkreślić obecność 32 GB DDR5-4800 w systemie. Dlaczego? Bo wedle dotychczasowych plotek, finalnie Raptor Lake-S wesprą natywnie DDR5-5200, czyli szybsze moduły. Z kolei na jego zegary nie ma co zwracać uwagi, bo bazowe 2,4 GHz i Turbo rzędu 4,6 GHz to zdecydowanie za mało, jak na flagowca, co sugeruje po prostu jego wczesną wersję testową.

Z kolei karta graficzna Arc A770 jest w tym przecieku na jeszcze gorszej pozycji. System uznał ją za model wyposażony w zaledwie 1 GB pamięci VRAM, choć wiemy, że kiedy ta karta zadebiutuje, będzie znacznie wydajniejsza.