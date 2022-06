Rheinmetall pokazał nową generację czołgu podstawowego. Oto KF51 Panther

Niemiecka firma Rheinmetall pokazała na Eurosatory 2022 swoje najnowsze dzieło w postaci KF51 Panther, które określa mianem czołgu podstawowego nowej generacji. Dla wyjaśnienia – miano „czołgu podstawowego” przynależy nie tyle do najprostszych czołgów, ile tych najbardziej zaawansowanych w danej armii, która opiera na nich swoją pancerną potęgę.

Czym wyróżnia się KF51 Panther?

KF51 Panther to obecnie tylko i wyłącznie koncepcja, która została przekuta na rzeczywisty model. Z jego wykorzystaniem firma Rheinmetall liczy na to, że zdobędzie uwagę jakiegoś ministerstwa obrony, które postanowi zamówić tego typu sprzęt w odpowiednio dostosowanej do armii własnego kraju. W ogłoszeniu prasowym możemy przeczytać, że ten czołg jest pierwszym takim projektem na świecie, bazującym na najnowszej technologii i opracowanym tak, aby zapewnić możliwie najwyższą śmiercionośność na polu walki.

Rheinmetall podkreśla, że najważniejsze cechy KF51 Panther sprowadzają się do „bezkonkurencyjnej przewagi w śmiercionośności” za sprawą 130-mm armaty głównej oraz „zoptymalizowanych połączeniach między czujnikami a strzelcami”. Wszystko to przy rozbudowanej ochronie pojazdu i 3-osobowej załogi za sprawą aktywnej (ROSY), reaktywnej i pasywnej ochrony, wśród których wyróżnia się specjalny system ochrony przed atakami z góry (TAPS). Wisienką na torcie ma być „oparcie KF51 Panther o architekturę cyfrową zgodną ze standardem NGVA”.

Najciekawszy jest oczywiście system uzbrojenia Rheinmetall Future Gun System, składający się z armaty 130 mm, w pełni zautomatyzowanego systemu obsługi amunicji oraz dodatkowych opcji uzbrojenia w postaci amunicji HERO 120. Wedle ogłoszenia to dzieło firmy „umożliwia osiągnięcie o 50% większego zasięgu rażenia (niż 120 mm) przy niezrównanej szybkostrzelności dzięki automatycznemu ładowaniu”. Uzupełnieniem działa głównego jest współosiowy karabin maszynowy 12,7 mm, a wszystkie rodzaje uzbrojenia są połączone z celownikami i komputerem kierowania ogniem, co pozwala na prowadzenie działań typu „hunter-killer” i „killer-killer”, bezproblemowe angażowanie celów i potencjalne przyszłe wspomaganie decyzji przez sztuczną inteligencję.

Cechy KF51 Panther wieńczy pełna digitalizacja i nacisk na ułatwienie wpsółpracy człowieka ze sprzętem, możliwość uproszczonej modernizacji, modułowej i otwartej architektury oraz ogromnego potencjału co do zastosowania nowoczesnych i dopiero powstających systemów. Wszystko to przy wysokiej mobilności za sprawą masy poniżej 60 ton (dokładnie 59000 kg).