Czołg-robot od izraelskiej firmy Elbit Systems. ROBUST to autonomiczny zminiaturyzowany czołg

Bezzałogowe platformy to przyszłość. Trudno się z tym spierać, patrząc na ogromną rolę dronów w wojnie wywołanej przez Rosję, ale mimo rozwoju technologii, nadal trudno o prawdziwie bezzałogowe bojowe sprzęty lądowe na froncie. To jednak zapewne kwestia czasu, patrząc na imprezę Eurosatory 2022 i ujawniony tam czołg-robot izraelskiej firmy Elbit Systems o nazwie ROBUST. Kiedyś te dzieła muszą bowiem trafić do użytku i ROBUST może być jednym z pierwszych, jako że w 2023 roku rozpocznie testy terenowe w reprezentatywnych scenariuszach.

ROBUST na Eurosatory 2022, czyli jak prezentuje się autonomiczny zminiaturyzowany czołg izraelskiej firmy Elbit Systems

Podczas paryskiej wystawy Eurosatory sprzed kilku dni Elbit Systems zaprezentował swojego „inteligentnego robota bojowego”, który służy do „samodzielnej realizacji misji” niszczenia zarówno wrogich oddziałów, jak i czołgów. Patrząc ne jego zdjęcia, trudno nie dojrzeć w tym sprzęcie unikalnego połączenia, które umożliwia z całą pewnością wyłącznie bezzałogowa platforma.

Pomijając zastosowanie sześciu kół zamiast gąsienic, możemy uznać ROBUST za coś w rodzaju czołgu lub bojowego pojazdu piechoty, ale skondensowanego do możliwie najmniejszej formy, dzięki całkowitemu porzuceniu przestrzeni dla załogi. To pozwala umieścić pod pancernymi panelami wyłącznie najważniejszy zestaw systemów i sprzętu.

Potwierdza to fakt, że ROBUST jest połączeniem zrobotyzowanej platformy BLR-2 oraz zautomatyzowanej wieżyczki z działem kalibru 30 mm. Poza tym ten autonomiczny zminiaturyzowany czołg doczekał się systemu ochrony aktywnej „Iron Fist” firmy Elbit, systemy kontroli ognia i zarządzania misją, zestaw autonomiczny oraz systemy świadomości sytuacyjnej.

Pojazd jest również wyposażony w kapsułkowanego drona do misji zwiadowczych oraz zestaw do wykrywania pasywnego opracowany przez Elbit Systems i Foresight. Nie można jednak zapominać, że w obecnej formie ROBUST jest nie finalnym sprzętem, a demonstratorem technologicznym, który integruje szereg najnowocześniejszych technologii. W tym zaawansowane zdolności manewrowe, zdolność do przenoszenia ciężkich i zróżnicowanych ładunków misyjnych oraz wbudowany system transportu i odbioru UAV.

Docelowo wersja produkcyjna ROBUST ma być wyposażona w celowniki, wyrzutnię rakiet oraz pociski „Spike” firmy Rafael Advanced Defense Systems. Zapewne nie zostanie wrzucony na front w formie autonomicznej, a po prostu zautomatyzowanej z elementami zdalnego sterowania przez ludzkiego operatora. W praktyce może więc postępować podobnie, jak drony – latać autonomicznie lub po z góry określonej trasie i prosić o przejęcie kontroli w momencie wykrycia potencjalnego zagrożenia.