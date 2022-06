Ta rekordowa matryca będzie trafiać do nowych flagowców. Samsung pochwalił się 200-mpx ISOCELL HP3

Firma Samsung Electronics Co zaprezentowała właśnie swoją najnowszą matrycę z myślą o nadchodzących flagowych smartfonach. Mowa dokładnie o 200-mpx ISOCELL HP3, czyli matrycy z obecnie najmniejszymi w branży pikselami o wielkości 0,56 mikrometra (μm), której masowa produkcja ruszy jeszcze w tym roku.

Najnowsza matryca Samsunga to 200-mpx ISOCELL HP3, która zachwyca wielkością pojedynczych pikseli

To kolejny krok Samsunga w swoim wielkim przewodnictwie na rynku matryc, które trwa od 2019 roku i wprowadzenia pierwszej na rynku 108-mpx matrycy. Firma ciągle ulepsza swoją ofertę i kultywuje zwiększanie ich wydajności, czego owocem jest to, że ponownie wysuwa się na prowadzenie za sprawą 200-mpx ISOCELL HP3 z rekordowymi pod względem wielkości pikselami.

Firma Samsung nieustannie przewodzi trendom na rynku czujników obrazu dzięki pozycji lidera technologicznego w dziedzinie matryc o wysokiej rozdzielczości i najmniejszych pikselach. Dzięki naszemu najnowszemu i ulepszonemu ISOCELL HP3 o rozdzielczości 0,56μm 200MP, firma Samsung będzie kontynuować dostarczanie użytkownikom aparatów fotograficznych w smartfonach epickich rozdzielczości wykraczających poza poziom profesjonalny – powiedział JoonSeo Yim, wiceprezes wykonawczy zespołu biznesowego ds. matryc w firmie Samsung Electronics.

Nowa generacja ISOCELL HP3 to w praktyce szereg ulepszeń. Samo zmniejszenie pikseli o 12% względem modelu 0,64μm sprawia, że do matrycy zdołano upchnąć 200 milionów pikseli w formacie optycznym 1/1,4″. W praktyce oznacza to, że ISOCELL HP3 umożliwia zmniejszenie powierzchni modułu aparatu o około 20 procent, dzięki czemu nowe smartfony nadal będą mogły przesuwać granice swoich rozmiarów.

Przechodząc do technologii i możliwości, ISOCELL HP3 został wzbogacony funkcją Super QPD do automatycznego ustawiania ostrości, która wykorzystuje pojedynczą soczewkę na czterech sąsiadujących pikselach do wykrywania różnic fazowych w kierunku poziomym i pionowym. Matryca umożliwia także nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K z szybkością 30 klatek na sekundę (FPS) lub 4K z szybkością 120 klatek na sekundę przy minimalnej utracie pola widzenia podczas nagrywania filmów w rozdzielczości 8K.

Poza tym ISOCELL HP3 nowej generacji został wzbogacony technologią Tetra2pixel, dzięki której 4 lub 16 pikseli łączy się w jeden, aby zasymulować większe (obecne w aparatach profesjonalnych) matryce. Finalny dodatek sprowadza się do Smart-ISO Pro, czyli technologii z myślą o maksymalizacji zakresu dynamicznego i odwzorowania ponad 4 bilionów kolorów, czyli 64 razy więcej niż w przypadku poprzednika, który odwzorowywał 68 miliardów kolorów (16- vs 14-bitowa głębia kolorów)