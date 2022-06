Znamy szczegóły na temat Surface Laptop Go 2. Microsoft pokazał nowego Chromebooka

Do tej pory Microsoft oferuje Surface Laptop Go z 2020 roku za 2500-3300 zł, zależnie od wersji pamięci. Wkrótce jednak, bo już 7 czerwca, doczekamy się jego następcy w postaci Surface Laptop Go 2 i jeśli oczy nas nie mylą, ten Chromebook zagrozi nie konkurencji, a naszym portfelom.

Microsoft pokazał Surface Laptop Go 2

Zacznijmy od tego, że chętni na zakup Surface Laptop Go powinni zdecydowanie się wstrzymać, bo różnica 2 lat w sprzęcie komputerowych jest ogromna, a nowa wersja, wraz z potencjalnym naprawieniem bolączek starszej, jest zawsze warta więcej. Niestety Microsoft to wykorzystuje, bo cena Surface Laptop Go 2 wzrosła o 50$ względem oryginału, ale do tego przejdziemy później.

Czytaj też: Specyfikacja superkomputera Kestrel ujawniona. Połączy sprzęt Intela, NVIDIA i AMD

Druga generacja Surface Laptop Go sięgnęła niestety nie po Core 12. generacji, a Core 11. generacji, czyli „tylko” o jedno oczko wyżej względem oryginalnego Chromebooka Microsoftu. Producent postawił wyłącznie na Core i5-1135G7, czyli energooszczędny układ z 4 rdzeniami i 8 wątkami, których zegar Boost sięga do 4,2 GHz. Za kwestię grafiki odpowiada oczywiście zintegrowany w tym procesorze układ graficzny.

Czytaj też: Asus ProArt StudioBook 16 z Nvidia Studio mnie w sobie rozkochał. To ostatecznie narzędzie do kreatywnej pracy

Poza nowszym procesorem, Surface Laptop Go 2 zyskał bardziej wydajny układ chłodzenia, który ma być cichszy i efektywniejszy, kamerkę internetową wyższej jakości, choć ciągle o rozdzielczości 720p. Poza tym Microsoft zwiększył wytrzymałość baterii z 13 do 13,5 godziny, ale pozostał na tym samym ekranie o rozdzielczości 1536×1024, zachowując ciągle niską wagę rzędu ~1,1 kg.

Czytaj też: ASUS ogłasza datę globalnej premiery serii ROG Phone 6

Ceny? No… tutaj Microsoft zaszalał, bo każe płacić sobie, jak Apple. Podstawowy wariant Surface Laptop Go 2 (4 GB DDR4, 128 GB pamięci masowej) ma kosztować 599,99$, najbardziej racjonalne połączenie 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej 699,99$, a najwydajniejszy model z 16 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci masowej – 1099,99$.