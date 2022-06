Unia Europejska zwiąże się z Tajwanem? Chodzi o półprzewodniki i potencjalną fabrykę TSMC w Europie

W lutym informowaliśmy o oficjalnej inicjatywie Chipy dla Europy Unii Europejskiej, która ma zapewnić suwerenność technologiczną Europie. Mowa o produkcji półprzewodników, czyli układów logicznych, od których uzależniliśmy (jako ludzkość) praktycznie każdy nowoczesny produkt technologiczny i nie zadbaliśmy o odpowiednią dywersyfikację łańcucha dostaw, co w dobie pandemii dało o sobie znać. To jednak zmieni się w przyszłości i po to właśnie Unia Europejska zwiąże się z Tajwanem… podobno.

Dzięki bliższym stosunkom Unii Europejskiej z Tajwanem szanse na europejską fabrykę TSMC wzrosną

Do tej pory nie mieliśmy problemu z tym, jak wyglądała produkcja półprzewodników. Te mniej zaawansowane firmy zlecały producentom na terenie Europy (np. przez GlobalFoundries, NXP, Infineon), a te nowoczesne sprowadzały z zagranicznych fabryk, płacąc za ich transport i produkcję. Taki układ nie przeszkadzał nikomu… aż wybuchła pandemia. Ceny transportu znacząco wzrosły, czas realizacji zamówień wydłużył się, a skoncentrowanie światowej produkcji praktycznie w jednym rejonie odbił się na produkcji w skali całego świata.

Czytaj też: Microsoft Edge cały czas zwiększa swój udział w rynku przeglądarek

Wedle serwisu Nikkei przedstawiciele Tajwanu i Unii Europejskiej planują zacieśnić stosunki gospodarcze i dyplomatyczne, koncentrując się właśnie na łańcuchu dostaw półprzewodników. Wszystko po to, aby uczynić go w ogólnym rozrachunku bardziej odpornym na zawahania pokroju tych podczas pandemii niż obecnie. Takie coś nie dziwi, jako że od dawna Unia Europejska jest największym źródłem inwestycji zagranicznych na Tajwanie.

Czytaj też: Sony poszerza ofertę głośników. Poznajcie modele SRS-XG300, EX300 oraz EX200

Oczywiście to nie tak, że Europa zostanie zmuszona do jednego tak zaawansowanego w myśl swojej technologii producenta (jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem). Wiemy już, że Intel zmierza na tereny naszego kontynentu z całym swoim dobrodziejstwem inwentarza, więc to jasny znak, że europejscy politycy nie chcą, aby Intel był jedyną firmą produkującą układy scalone z wykorzystaniem zaawansowanych i wiodących technologii.

Czytaj też: Test OPPO Reno7 5G – smartfon z aspiracjami

Alternatywą dla Intela jest właśnie tajwańska firma TSMC, czy południowokoreańska Samsung Foundry. Jednak Unia Europejska skupia się obecnie na tej pierwszej, chcąc obecnie podnieść rangę stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. To finalnie sprawi, że UE będzie mogła zaoferować TSMC stosowne współprace i zachęty do budowy nowych fabryk w Europie, co firma ma już w planach.