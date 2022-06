Wydajność Intel Arc A730M w grach. Oto porównanie z mobilnym GeForce RTX 3060, po którym złapiecie się za głowę

Kwestią czasu było, aż poznamy dokładną wydajność Intel Arc A730M w grach, obok której nie możemy przejść obojętnie przez udostępnienie nowych sterowników graficznych Intela (30.0.101.1735). Musimy jednak zadowolić się nadal jednym testem (via Golden Pig Upgrade z Bilibili) i to z wykorzystaniem doskonale nam znanego laptopa Machenike Discovery Edition 2022.

Najnowsze testy ujawniają wydajność Intel Arc A730M w grach

Widzieliście już laptopy z kartami graficznymi Intela na rynku? Nie? Nic dziwnego, bo firma przeprowadziła być może najgorszą premierę w historii, udostępniając sprzęt najpierw wyłącznie w Korei Południowej, a teraz w Chinach i to w takim charakterze, że model Arc A730M jest dostępny tylko w ramach jednego projektu laptopa. Błąd nowicjusza? Poniekąd tak, ale warto pamiętać, że stacjonarne karty graficzne Intel Arc też będą trafiać na rynek w dziwaczny sposób tak, że konkurencja dosłownie je zmiażdży w ramach nowej generacji.

Czytaj też: Uśpione karty w Microsoft Edge pozwalają zaoszczędzić gigantyczną ilość pamięci RAM

Dziś skupmy się jednak nie na tym, co źle zrobił Intel w kwestii wprowadzania nowego produktu na rynek, a tym, co ten produkt ma do zaoferowania. Wedle testów wydajności z wykorzystaniem najnowszego sterownika 30.0.101.1735 niestety nie jest dobrze. Model A730M może i świetnie radzi sobie w benchmarkach, ale jego procesor graficzny ACM-G10 z 384 XVE w połączeniu z 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali w grach spisuje się… miernie.

Czytaj też: Huawei Enjoy 50 to kolejny budżetowiec producenta. Jego jedyną zaletą jest bardzo pojemna bateria

Powyżej możecie podejrzeć różnice między tym, co ma do zaoferowania względem swojego najbliższego konkurenta, czyli RTX 3060 w wersji mobilnej. To porównanie z jednej strony jednoznacznie wskazuje, że rzeczywiście w 3DMarku nowa karta Intela nie ma sobie równych (w tym segmencie wydajności), ale w grach różnice potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent, pomijając szczególny przypadek CS:GO (404,58 vs 135,15 FPS na rzecz RTX 3060M).

Czytaj też: Niedrogie, lekkie i jeszcze lepsze od poprzedników, czyli premiera Huawei FreeBuds 5i

Powyżej możecie podejrzeć przygotowany przez jednego z użytkowników Twittera (Redfire) w,ykres, jak wysoką przewagę ma karta graficzna Intela względem tej od NVIDIA. Oczywiście to żart, bo wedle dostępnych na ten moment danych Arc 730M nie ma zupełnie podejścia do wersji mobilnej RTX 3060. Może to przez wczesną wersję sterownika, może przez nadal potrzebną optymalizację, a może nawet przez ten konkretny projekt laptopa? Tego nie wiemy, ale dowiemy się wraz z szerszym wprowadzeniem tych kart na rynek.