Jak pudełko na narzędzia? Oto mini agregat o potężnej mocy. Z jednego powodu nie znajdzie on kupców

Firma Fusionlight stworzyła miniaturowy agregat prądotwórczy z silnikiem turbinowym o oszałamiającej mocy aż 8 kW. Jest mały, lekki, ale również… nieznośnie hałaśliwy. Czy agregat wyglądający jak skrzynka na narzędzia znajdzie swoje grono fanów?

Fusionlight zasłynął bardziej jako producent dronów, ale najnowsze dzieło firmy nie powinno przejść bez echa. Malutki, wielkości skrzynki na narzędzia agregat prądotwórczy naprawdę budzi podziw. Jest on dziesięciokrotnie lżejszy niż jego odpowiednik na paliwo płynne. Jest jednak dość zauważalna cecha, która wielu się nie spodoba – agregat podczas pracy generuje hałas rzędu ponad 100 decybeli.

Turbinowy agregat prądotwórczy ma moc 8 kW, co zdaniem producenta pozwoli zapewnić prąd w jednym gospodarstwie domowym. Również może posłużyć on jako przenośny agregat do ładowania samochodu elektrycznego czy dronów. Warto jednak pamiętać, że maszyna nie naładuje samochodu do tego stopnia, aby mógł on swobodnie pędzić na autostradzie. Tak czy owak zastosowań dla agregatu może być wiele.

Przenośny agregat prądotwórczy. Praktyczny i… głośny

Produkt Fusionlight posiada wymiary 17x27x52 cm i ważny niecałe 9 kg. Silnik turbinowy jest o objętości 459 cm3. Agregaty tego typu można również łączyć ze sobą, kiedy potrzebujemy większej mocy do ładowania.

Wszystkie zalety maszyny bledną jednak w momencie, kiedy ją uruchomimy. Producent nie podaje oficjalnie hałasu, jaki emituje agregat. Na nagraniu można usłyszeć, że głośny dźwięk przypominające ten z lotu samolotem jest niemal nie do wytrzymania.

Badania starszych modeli wykazały hałas o poziomie 116 decybeli. W tym przypadku wartość może być podobna, chociaż, jak podaje Fusionlight, zajęto się tym problemem. Odsłuchując wideo można mieć jednak poważne obawy.

Czy agregat znajdzie swoich fanów? Trudno wyrokować. Nie zostało nawet jeszcze podane, ile kosztuje urządzenie. Miejmy nadzieję, że kolejne modele tej generacji będzie zdecydowanie cichsze – wówczas możemy spodziewać się prawdziwej technologicznej rewolucji.