Brytyjski lotniskowiec doczeka się nietypowego wsparcia. Mowa o wszechstronnych odrzutowych Banshee

Wedle komandora Roba Taylora, kierownika ds. testów i oceny w Royal Navy Air, który miał okazję przyjrzeć się możliwościom połączenia okrętów z dronami: „istnieje realne zapotrzebowanie na tani dron, taki jak Banshee”. Według niego, ten „może replikować szereg zagrożeń na niebie i zapewnić stanowisko testowe dla przyszłych ładunków”, ale przede wszystkim może też pełnić funkcje zwiadowcze i bojowe. Dlatego też Brytyjski lotniskowiec doczeka się dronów Banshee już w tym roku, aby dokładnie zweryfikować ich potencjał.

Drony Banshee Jet80+ trafią na brytyjski lotniskowiec, tam będą symulować wrogie pociski oraz samoloty podczas ćwiczeń i nie tylko

Odpowiedzialna za odrzutowe drony Banshee firma QinetiQ ogłosiła, że wygrała kontrakt w wysokości 1,5 miliona funtów w programie Vampire Phase 1. Na jego mocy będzie współpracować z brytyjską marynarką wojenną. W ramach tej współpracy wykaże, jak wielki sens ma umieszczenie dronów Banshee Jet80+ na pokładzie lotniskowca HMS Prince of Wales, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Nasz udział w tych ważnych próbach i związanym z nimi programie Vampire Phase 1 pokazuje operacyjne znaczenie Banshee i zdolność QinetiQ do dostarczania trafnych wyników szkoleń operacyjnych i eksperymentów dla [brytyjskiej] Royal Navy. Jesteśmy niesamowicie dumni z naszego partnerstwa z Marynarką Wojenną i możliwości dalszego wspierania jej w podróży w kierunku przyszłych morskich sił powietrznych – powiedział Simon Cooper, Business Development Director UK Defence w QinetiQ.

W ramach tego kontraktu, firma QinetiQ dostarczy swoje doświadczenie eksperymentalne oraz drony Banshee Jet80+, aby pomóc brytyjskiej marynarce w połączeniu latających bezzałogowców z lotniskowcami. Wiemy, że wojskowi będą testować te drony w scenariuszach szkoleniowych oraz ISR, skupiając się na określonych profilach lotu i optycznym rozpoznawaniu.

W ramach tych prób zobaczymy, jak wykorzystamy drony Banshee w przykładowych scenariuszach ISR [wywiad, nadzór i rozpoznanie], czyli w roli, która może być szybko zapewniona w środowisku operacyjnym. Pokaże również, w jaki sposób Vampire może zrealizować nasze potrzeby szkoleniowe, aby lepiej przygotować się na realistyczne zagrożenia, zapewniając, że nasze szkolenia nadal pozostają bliskie realnym sytuacjom – powiedział pułkownik Phil Kelly RM, Head of Carrier Strike & Maritime Aviation, Royal Navy.

Odrzutowe drony Banshee Jet80+ cechuje sygnatura radarowa podobna do nadlatującego pocisku. Ich rozpiętość skrzydeł wynosi około 2,5 metra, a napęd zapewniają dwa 40-kilogramowe statyczne silniki turbinowe, które są w stanie rozpędzić je do 740 km/h na wysokości 7600 metrów przez maksymalnie 45 minut. Co jednak najważniejsze, poza możliwościami ISR, te drony mogą symulować pociski manewrujące i samoloty, co znacząco poprawi jakość ćwiczeń z ich udziałem.