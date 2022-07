Android 13 Beta 4 już dostępny. To już ostatnia testowa wersja przed stabilnym wydaniem

Po miesiącach testów przyszedł czas na czwartą wersję beta systemu Android 13. To już ostatnia testowa wersja, bo kolejne wydanie będzie już tym stabilnym, które zacznie być wdrażane dla wszystkich uprawnionych urządzeń.

Android 13 coraz bliżej stabilnej wersji

Zgodnie z harmonogramem, najnowsza wersja systemu operacyjnego do Google wkroczyła w kolejną i jednocześnie ostatnią fazę testów beta. Pierwszy Developer Preview został wydany w pierwszej połowie lutego, zaś drugi już w marcu. Następnie Android 13 przeszedł do kanału beta, w którym mogli testować go już wszyscy chętni użytkownicy posiadający wspierane urządzenia. Najnowsza, czwarta beta jest ostatnim przystankiem przed stabilnym wydaniem, którego oczekujemy na przełomie sierpnia i września.

W ramach trzeciej wersji, jak ogłosiło Google, Android 13 uzyskał status Platform Stability, co oznacza tyle, że wszystkie istotne błędy zostały usunięte, a najważniejsze nowości wdrożone. Dlatego beta 4 wprowadza już jedynie drobne poprawki i ulepszenia, bez żadnych ważniejszych funkcjonalności.

Z racji, że stabilna wersja jest już za rogiem, gigant z Mountain View prosi programistów o zakończenie finalnych testów zgodności i publikację aktualizacji kompatybilności jeszcze przed wydaniem Androida 13 w oficjalnym, stabilnym kanale. Prośba to właściwie delikatnie powiedziane, bo Google zapowiedziało nawet blokady dla tych, którzy takich aktualizacji nie udostępnią. Dodatkowo programiści zachęcani są do przetestowania uprawnień w czasie wykonywania dla powiadomień, podglądu schowka czy JobScheduler prefetch, a także do sprawdzenia optymalizacji dla tabletów i dużych ekranów.

Google nadal nie podzieliło się z nami informacją o premierze Androida 13, ale w swoim wpisie o najnowszej wersji beta zapowiedziało, że powinniśmy wypatrywać wiadomości o oficjalnej premierze Androida 13 w nadchodzących tygodniach.