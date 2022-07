Będzie pędzić z prędkością 1000 km/h. W Kanadzie ruszy niezwykły pojazd naziemny!

A gdyby tak podróżować z prędkością aż 1000km/h? I nie mowa tutaj o samolotach, a o transporcie naziemnym. Kanadyjski startup TransPod ujawnił szczegóły wyjątkowej inwestycji, która docelowo połączy największe metropolie w kraju. Aby pracować w mieście oddalonym o setki kilometrów, nie będzie trzeba się do niego przeprowadzać – wystarczy wsiąść we FluxJet.

TransPod, firma pochodząca z Kanady, zaprezentowała w ostatnich dniach niezwykła koncepcję ultraszybkiego transportu naziemnego. FluxJet będzie pojazdem łączącym cechy pociągu i samolotu – koszt inwestycji został już oszacowany, a jej realizacja całkowicie przedefiniuje rozumienie transportu pasażerskiego i towarowego.

Co będzie wyróżniać nowy pojazd od reszty? Niemal wszystko. FluxJet będzie przypominać hybrydę pociągu i samolotu – twierdzą twórcy. Bazując na technologii bezstykowego przenoszenia energii, będzie mógł się poruszać nawet z prędkością 1000 km/h. Jest to szybciej niż samolot pasażerski, a porównując do superszybkich kolei nawet 3-4 razy szybciej.

Jak przekazano w komunikacie prasowym firmy TransPod, pojazd nie będzie napędzany konwencjonalnymi paliwami, a w zamian za to wykorzysta tylko czyste, ekologiczne źródła energii. Na razie nie zostało sprecyzowane jakie.

Ultraszybki pojazd naziemny – pojedzie z prędkością nawet 1000 km/h

Finalnie sieć naziemnych ultra szybkich kolei ma łączyć kanadyjskie metropolie. Pierwszy odcinek powstanie między Calgary i Edmonton w stanie Alberta. Miasta dzieli nieco ponad 300 kilometrów, a to oznacza, że przy maksymalnej prędkości FluxJeta dojedziemy z jednego do drugiego punktu w 18 minut. Jeśli inwestycja zostanie faktycznie zrealizowana, całkowicie zrewolucjonizuje transport pasażerski i towarowy.

Początkowy etap budowy będzie kosztować według wstępnych szacunków aż 19,2 miliardów dolarów amerykańskich.

Twórcy chwalą się ekologicznymi aspektami podróży FluxJetem. Podczas przejazdu zaoszczędzimy 636 tys. ton emisji dwutlenku węgla rocznie w porównaniu do podróży samolotem na analogicznym odcinku. Ponadto bilety na pojazd mają być tańsze nawet o 44 proc. od lotniczych odpowiedników.