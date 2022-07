Kiedy powinniśmy spodziewać się premiery serii Huawei Mate 50?

Już od jakiegoś czasu przecieki wspominają nam o powoli zbliżającej się premierze serii Huawei Mate 50. Teraz dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać długo.

Seria Huawei Mate 50 powraca w przeciekach

Z powodu sankcji nałożonych przez USA, pozycja Huawei znacznie spadła na smartfonowym rynku, co poniekąd zmusiło firmę do poważnych zmian w harmonogramie wydań swoich urządzeń. Wcześniej dostawaliśmy dwie flagowe serie – P i Mate – jedną na początku, zaś drugą na końcu roku. Teraz zdecydowano się wypuszczać je co roku, naprzemiennie. Z racji, że urządzenia P50 debiutowały w 2021 r., teraz oczekujemy na serię Mate 50. Ta zadebiutuje już niedługo, bo we wrześniu. Niestety dokładna data nie została ujawniona.

Wedle nowych informacji, zamiast spodziewanych dwóch modeli – Mate 50 i Mate 50 Pro – Huawei szykuje jeszcze Mate 50 RS. Choć już od jakiegoś czasu do sieci trafiają różne rendery ujawniające wygląd tych urządzeń, to ich specyfikacja nadal pozostaje wielką tajemnicą.

Nawet teraz, wraz z napływem kolejnych przecieków, dowiadujemy się jedynie, że wszystkie trzy smartfony mają być napędzane przez najnowszy układ Kirin 9000S (bez modemu 5G), a na pokładzie znajdzie się dodatkowo chip obrazowania o nazwie XMAGE. Seria Huawei Mate 50 ma również dostać, ogłoszony niedawno, system HarmonyOS 3.

Warto też zerknąć na porcję renderów, a także jedno rzeczywiste zdjęcie (prawdopodobnie modelu Pro) oraz zdjęcie zabezpieczonych folii na ekran. Rendery ponownie ukazują nam dużą, okrągłą wyspę aparatów z symetrycznie ustawionymi czujnikami. Na zdjęciu możemy zobaczyć model z zakrzywionym ekranem. To prawdopodobnie Mate 50 Pro, który zamiast otworu na aparat do selfie, dostanie notcha (potwierdzają to folie na wyświetlacz), by zmieścić funkcję skanowania twarzy.