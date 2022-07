Nowe laptopy premium od Xiaomi. Ekrany OLED 4K i nie tylko, czyli premiera Book Pro 2022

Xiaomi wreszcie zorganizowało premierę swoich laptopów premium Book Pro 2022, które trafią na rynek w łącznie dwóch wariantach i pięciu wersjach w cenie od 5899 do 8499 juanów, czyli przeliczeniu od 4050 do 5850 zł. Co dokładnie zaoferują? O tym poniżej.

Book Pro 2022 to najnowsze laptopy premium od Xiaomi

Premiera Book Pro 2022 została zrealizowana dosyć hucznie i nic w tym dziwnego. Xiaomi ewidentnie postarało się o to, aby przykuć uwagę klientów do tych nowych modeli, szczycąc się przede wszystkim ich niewielkimi rozmiarami oraz zaawansowanymi ekranami. Zanim jednak o tym, zajmijmy się kwestią specyfikacji.

Xiaomi Book Pro będą tym razem dostępne w wersji z 16- oraz 14-calowym ekranem. Każdy model będzie wyposażony w procesor Intel Core i5-1240P, 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 512 GB pamięci masowej w formie dysku SSD PCIe 4.0 o nieznanych parametrach. Jedyne różnice sprowadzą się do procesora graficznego, bo do wyboru jest albo integra w układzie Intela, albo mobilny GeForce RTX 2050 w przypadku obu wariantów lub dodatkowo MX 550 dla 14-calowego modelu.

Jak laptopy o grubości 14,9 mm takie połączenie zdecydowanie jest „w porządku” i z pewnością będzie odczuwalne nawet w porównaniu z zeszłorocznymi Bookami Pro. Wszystko przez przejście z procesorów Core 11. generacji na 12-generacyjne układy oparte o architekturę Alder Lake, które oferują 4 rdzenie Performance i 8 Efficient (łącznie 16 wątków) przy TDP na poziomie 28-64 watów.

W kwestii ekranów 16-calowy model dostaje ekran o rozdzielczości 4K i najpewniej 60-Hz odświeżaniu, a 14-calowy doczeka się matrycy o rozdzielczości 2,8K oraz odświeżaniu 90 Hz. Oba ekrany będą z kolei pokrywać 100% zakresu kolorów DCI-P3 przy 0,33 precyzji Delta-E oraz oferować wsparcie dotyku i jasność na poziomie 600 nitów.