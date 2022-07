Mieści się w dłoni, waży 160 gramów, a obsłuży dwa wyświetlacze 4K – oto miniaturowy komputer Pix Nii

Jeśli interesują Was miniaturowe komputery, a możliwości producentów do upychania wszystkich układów w możliwie najmniejszych obudowach wręcz fascynują, to Pix Nii zapewne Was zachwyci. Ten miniaturowy komputer sprawia, że inne „miniaturki” są przy nim ogromne, a przy tym wszystkim zapewnia i tak przyzwoite możliwości.

Miniaturowy komputer Pix Nii to zupełnie nowy poziom „bycia małym”

Pix Nii to jeden z najmniejszych i najlżejszych miniaturowych komputerów klasy PC, które kiedykolwiek zobaczycie. Zwłaszcza jeśli idzie o stosunek wielkości do możliwości, bo firmie sprzedającej go na Indigogo udało się upchnąć aż dwa porty HDMI zdolne do wyświetlania obrazu w 4K przy 60 Hz w obudowę o wielkości 6,9 x 6,6 x 4,8 cm, tworząc system o wadze ledwie 160 gramów. W efekcie z Pix Nii można zrobić świetne centrum multimedialne, na którym można nawet co nieco popracować.

Ten miniaturowy komputer łączy w sobie bowiem dysk SSD o pojemności 256, 512 lub 1 TB z 8 lub 16 GB pamięci DDR4 oraz z procesorem Intel Pentium N6005 z 4 rdzeniami i 4 wątkami. Ten ostatni pracuje na częstotliwości do 3,3 GHz i ma w sobie również procesor graficzny Intel UHD Graphics z 32EU.

Zestaw interfejsów, modułów i portów obejmuje (poza wspomnianymi HDMI) Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, trzy porty USB 3.2, Ethernet, 3,5-mm jack i gniazdo kart MicroSD, które pozwala na rozszerzenie przestrzeni dyskowej do 2 TB. Mimo że to wszystko nie czyni z Pix Nii sprzętu do wymagającego oprogramowania i tym bardziej gier, ten miniaturowy PC wydaje się idealny do obsługiwania prezentacji czy oglądania filmów. Zwłaszcza że jego cena nie przeraża, bo w konfiguracji 8+512 GB wynosi 159$ w trwającej kampanii.