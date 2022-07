Monitory od Nubii. Redmagic pokazał dwa monitory gamingowe ze wsparciem mmWave

Do tej pory, kiedy wspominaliśmy o producencie Nubia, rozpisywaliśmy się na temat ich smartfonów, a tu proszę – firma nagle zawitała na rynek monitorów dla graczy. Wykorzystała do tego budującą powoli swoją popularność markę Redmagic, która do tej pory miała do zaoferowania wyłącznie smartfony gamingowe. Co więc mają do zaoferowania te niespodziewane monitory od Nubii?

Redmagic, czyli marka Nubia, pokazała swoje nowe sprzęty dla graczy z dwoma monitorami na czele

Ciągle rozwijające się (zwłaszcza) chińskie firmy nigdy nie ograniczają się tylko do jednego rodzaju produktu. Widać to po całej masie marek-gigantów na rynku smartfonów, które po sukcesie na jednym poletku, zaczęły próbować sił w następnych sektorach i trudno tak naprawdę się temu dziwić. Dlaczego? Bo mając już swoich dostawców i doświadczenie w produkcji, zwyczajnie łatwo adaptują się do innego rynku, ale powiązanego ze swoją główną działalnością.

A co monitory mają wspólnego ze smartfonami? Oczywiście ekrany, ale nie tylko, bo przecież trzeba im również zapewnić odpowiednią obudowę, kontrolery oraz funkcje, więc przedstawiciele Redmagic mieli i tak wiele do zrobienia od podstaw. Efektem tych prac jest przede wszystkim flagowiec, 27-calowy monitor z matrycą Fast IPS i podświetleniem Mini-LED z 1152 strefami FALD.

Poza rozdzielczością 4K (3840×2160) ta matryca jest odświeżana aż 160 razy na sekundę (160 Hz) i zapewnia dosyć dziwnie prezentujące się pokrycie 99% gamy kolorów sRGB, Adobe RGB i DCI-P3. Poza tym jego jasność ma sięgać 1000 nitów, skąd bierze się certyfikat DisplayHDR 1000, ale i tak to nie koniec tego, za co możemy pochwalić ten monitor o nieznanej jeszcze oficjalnie nazwie (dlatego obecnie nazywamy go po prostu Redmagic).

Redmagic postarało się bowiem o dwa portu HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4 oraz USB-C z obsługą Power-Delivery o mocy 90 watów. Poza tym zadbało o niski czas reakcji G-t-G rzędu 1 ms, wsparcie technologii Freesync i G-Sync oraz obsługą mmWave z imponującym opóźnieniem typu input-lag rzędu ledwie 1,7 ms.

Mniej imponująco prezentuje się drugi monitor Redmagic, który może i wykorzystuje matrycę Fast IPS i zapewnia zarówno wysoką rozdzielczość, jak i odświeżanie (kolejno 2460×1440 i 240 Hz), ale cechuje się niższą jasnością i brakiem FALD. Poza tymi monitorami firma ogłosiła też swoją klawiaturę i myszkę z myślą o graczach. W każdym przypadku nie wyjawiono jednak cen i nawet dostępności, dlatego nie wiemy, czy któryś z produktów będzie dostępny poza Chinami, gdzie produkty zadebiutują we wrześniu.