Motorola ujawnia projekt X30 Pro. Rendery nie kłamały

Już 2 sierpnia Motorola zaprezentuje dwa nowe smartfony – składaną razr 2022 i wyposażonego w aparat 200 Mpix X30 Pro. Teraz, dzięki plakatom, możemy przyjrzeć się bliżej designowi tego drugiego flagowca.

Tak będzie prezentować się Motorola X30 Pro

Kilka dni temu do sieci wyciekły rzeczywiste zdjęcia Motoroli X30 Pro (edge 30 Ultra na rynku globalnym), które ujawniły nam projekt tego smartfona. Był to jednak przeciek, a jak dobrze wiemy, ten nie zawsze musi podawać nam prawdziwe informacje. Teraz, gdy Motorola opublikowała kilka plakatów promujących ten model wiemy, że niedawny przeciek nie kłamał.

Czytaj też: Motorola moto g32 już w Europie, a minęło zaledwie kilka dni, odkąd po raz pierwszy o niej usłyszeliśmy

Jak możecie zauważyć powyżej i poniżej, najbardziej rzuca się w oczy moduł aparatów, który jednak nie jest tak duży, jak można było wcześniej oczekiwać. Motorola postawiła na niewielki prostokąt z zaokrąglonymi rogami. To na nim znalazł się jeden duży 200-megapikselowy czujnik Sony HP1, pod którym umieszczono dwa obiektywy – (podobno) ultraszerokokątny i teleobiektyw. Warto jednak zerkną sobie na nasz poprzedni wpis, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak mocno główny aparat będzie odstawać od plecków – tego plakaty Motoroli nie pokazują.

Dodatkowo producent pozwolił nam zerknąć na ekran – zakrzywiony z okrągłym otworem na aparat do selfie. Tu pojawia nam się interesująca rzecz, bo na poprzednich zdjęciach ekran pozbawiony był jakichkolwiek otworów, co może z kolei wskazywać, że tak samo jak w przypadku X30 (edge 30 Pro), pojawią się dwa warianty – jeden z otworem na aparat, a drugi z technologia Under-Screen Camera.

Czytaj też: Oppo Reno6 i Reno6 Pro w letniej superofercie. Można zaoszczędzić kilkaset złotych!

Warto jeszcze wspomnieć, że trzeci plakat potwierdza wcześniejsze przypuszczenia co do obsługiwanego ładowania. Motorolę X30 Pro naładujemy z mocą 125 W, co będzie jednocześnie najszybszą technologia ładowania użytą w smartfonach producenta.