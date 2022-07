Niczym latające dzieło sztuki. Myśliwiec szóstej generacji Tempest będzie wielkim osiągnięciem

Wczoraj informowaliśmy o tym, jak to powstanie technologia radarowa nowej generacji za sprawą współpracy, jaką podjęły się dwie firmy – jedna z Wielkiej Brytanii, a druga z Japonii. Ma to związek z rozwijanym przez oba przedsiębiorstwa projektem rodzimego myśliwca nowej generacji, którym w przypadku Brytyjczyków będzie Myśliwiec szóstej generacji Tempest. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy jego demonstrator technologii wzniesie się w przestworza.

Myśliwiec szóstej generacji Tempest poleci już do 2027 roku. W prace jest zaangażowana Wielka Brytania, Włochy i Japonia

W zeszłym roku informowaliśmy, jak to „Tempest jest projektowany w sferze cyfrowej, ale zastosowana w nim technologia prędzej czy później będzie musiała zostać przetestowana w prawdziwym świecie” i dziś doczekaliśmy się informacji na temat tego, kiedy to nastąpi. Brytyjskie Ministerstwo Obrony (MoD) potwierdziło, że kierowany przez Brytyjczyków program Future Combat Air System zaowocuje pierwszym lotem demonstratora myśliwca do 2027 roku.

Nie oznacza to jednak, że wkrótce po tym momencie myśliwiec nowej generacji zawita na służbę. W rzeczywistości bowiem plany co do tego wcale się nie zmieniły i nadal wspomina się o 2035 roku, jeśli idzie o jego wejście na służbę. Jednak zważywszy na jego zaawansowanie, każdy i to nawet najmniejszy jego element wymaga dokładnego opracowania wszystkich nowatorskich technologii. To oznacza, że wyprodukowanie tego samolotu demonstracyjnego jest istotnym krokiem w stronę wyprodukowania pierwszego Tempesta.

Jestem zachwycony, że Wielka Brytania, obok Włoch i Japonii, pracuje wspólnie nad podobnymi bojowymi podróżami powietrznymi. Nasza praca z Japonią i Włochami nad najnowocześniejszą technologią, taką jak ta, pokazuje korzyści płynące z naszych sojuszy na całym świecie. Projekt i rozwój samolotu demonstracyjnego stanowią ważny kamień milowy, pokazując sukces i talent naszych inżynierów, programistów i twórców oprogramowania. Ten program będzie dalej przyciągał możliwości dla wielu innych wielkich umysłów i talentów z całej Wielkiej Brytanii – powiedział sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace.

Finalny demonstrator będzie wymagał wkładu setek firm i zostanie opracowany w Preston w Lancashire w Wielkiej Brytanii. Tam też zostaną przeprowadzone testy, ocena i proces budowy, co będzie wymagało zaawansowanych technik inżynierii cyfrowej, aby skrócić czas potrzebny do wyprodukowania tak złożonego myśliwca.

W ogólnym rozrachunku Tempest będzie pierwszym brytyjskim myśliwcem od dziesięcioleci i jednym z pierwszych, tak zwanych myśliwców szóstej generacji. Będzie więc bardziej zaawansowany niż amerykańskie F-35 i rosyjskie Su-57 piątej generacji. Sprawi to wirtualny kokpit, wsparcie w postaci systemów sztucznej inteligencji i (z czasem) broń laserowa oraz znacznie szersze możliwości. Myśliwiec ten będzie bowiem też w stanie pełnić funkcję centrum dowodzenia i kontroli, wykorzystywać broń hipersoniczną, a nawet pokładowe roje dronów.