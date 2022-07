Namierzą wroga zanim ten się zorientuje. Powstaje technologia radarowa nowej generacji

18 lipca firma Leonardo UK oraz Mitsubishi Electric ogłosiły swoją współpracę nad koncepcją demonstratora technologii radarowej nowej generacji. Ten będzie podstawą przyszłych wysiłków rozwojowych Wielkiej Brytanii oraz Japonii, co jest efektem zakończenia prac nad wspólną koncepcją oraz badań wykonywalności tego typu sprzętu.

Japonia oraz Wielka Brytania łączą siły. Program Jaguar sprawi, że powstanie technologia radarowa nowej generacji

Tego typu decyzja nie dziwi, jako że w ostatnich latach Wielka Brytania i Japonia pogłębiły swoje partnerstwo w zakresie technologii walki powietrznej. Z ostatnich ważnych kamieni milowych z ich współpracy warto wyróżnić fakt, że w grudniu podpisały Memorandum o współpracy w zakresie samolotów bojowych. Jak się okazało, był to dopiero początek. W zeszłym tygodniu Reuters poinformował, że kraje mogą zdecydować się nawet na połączenie swojego dążenia do rozwoju programów myśliwców nowej generacji do końca roku.

Dla przypomnienia, japońskie dążenia do zupełnie nowej klasy myśliwców, to tak zwany F-X, podczas gdy brytyjskie określa się mianem FCAS (Future Combat Air System). W przypadku Wielkiej Brytanii, rozwojem tego programu zajmuje się Team Tempest, czyli grupa przemysłowa zabrana przez ten kraj, której częścią jest właśnie Leonardo UK, zajmująca się radarami i elektroniką.

To właśnie Leonardo UK w oświadczeniu wskazał, że ogłoszony właśnie program radarowy o tajemniczej nazwie Jaguar, może być początkiem większej współpracy między krajami w zakresie samolotów bojowych.

Jaguar reprezentuje pierwszy duży blok międzynarodowego programu radarowego, który spełnia ambicje określone przez Japonię i Wielką Brytanię w ramach rozmów F-X/FCAS – powiedział Leonardo UK.

Efekty opracowane w ramach programu Jaguar będą Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects & Integrated Communications System, czyli częścią działalności grupy Tempest, która ma na celu połączenie wielu możliwości czujników.