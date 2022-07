Powstanie nowa powietrzna tarcza krajów NATO. Myśliwce i systemy przeciwlotnicze w grze

Podczas niedawnego szczytu NATO niemiecki generał Christoph Pilet zdradził, jak będą określać strategię, która obejmie nową powietrzną tarczę krajów NATO. Mowa o strategii Air Shielding, która ma przede wszystkim wzmocnić przeciwlotnicze (i nie tylko) możliwości sojuszu na granicy z Rosją i Białorusią.

Air Shielding, czyli nowa powietrzna tarcza krajów NATO

Air Shielding będzie realizowane przez dowództwo NATO Allied Air Command Ramstein, czyli to odpowiedzialne za całość operacji lotniczych w Europie. Dowiedzieliśmy się, że NATO wzmocni zarówno środki obrony przeciwrakietowej, jak i przeciwlotniczej wzdłuż m.in. naszej, polskiej wschodniej granicy, aby wzmocnić swoją przeciwrakietową i przeciwlotniczą obronę, co jest oczywiście związane z wojną, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie.

Z tego co powiedział generał Pliet, „dodatkowe siły i środki będą rozmieszczone na cztery do sześciu miesięcy, wzmacniając obszar od Turcji po kraje bałtyckie”. Wszystko po to, aby „odstraszyć i ochraniać przed wszelką możliwą agresją rosyjską”. Co będzie stanowić tę wielką, nową obronę? Tego tak naprawdę nie wiemy i nigdy się tego nie dowiemy, bo dowodzący nie mają zamiaru udzielać żądnych szczegółowych informacji na temat wszystkiego, co obejmie Air Shielding.

Wojna w Ukrainie przywróciła sojuszowi poczucie jedności i pomaga nam wznieść się na nowy poziom. Pomaga nam stawić czoła wszelkim zagrożeniom, które możemy zobaczyć jako NATO – powiedział generał Pilet.

Inicjatywa obejmie jednak systemy przeciwlotnicze, radary, samoloty oraz stosowne bazy zaangażowane w te działania, a jako że granica NATO z Rosją jest najważniejszą, jaką może bronić sojusz, możemy spodziewać się zaangażowania najnowocześniejszych sprzętów.