Olbrzymia broń w rękach światowej potęgi! Naddźwiękowy transport zmierza do USA

W ostatnich latach dążenie do rozpowszechnienia naddźwiękowego transportu lotniczego znacząco się wzmogło. Już nie tylko w celach cywilnych, ale też wojskowych, co dobrze świadczy o przyszłości rozwoju technologii, jako że sektor wojskowy zawsze zapewnia dostęp do znacznie większego budżetu. Właśnie dowiedzieliśmy się zresztą, że firmy Northrop Grumman i Boom Supersonic podpisały na Międzynarodowych Targach Lotniczych w Farnborough umowę o opracowaniu specjalnych wariantów samolotu Overture, które finalnie zapewnią wojsku możliwość zapewnienia wsparcia w mgnieniu oka. Oznacza to jednoznacznie, że naddźwiękowy transport zmierza do USA.

Dzięki wojskowej wersji samolotu Overture prowadzenie wojen zmieni się diametralnie

Samoloty naddźwiękowe nie są niczym nieosiągalnym. Wojskowe odrzutowce osiągają prędkości wielokrotnie wyższe od prędkości dźwięku, a w komercyjnych liniach lotniczych wykorzystywano do 2003 roku najsłynniejszy samolot naddźwiękowy Concorde. Przez ostatnie dwie dekady ludzkość zapomniała o tak szybkiej formie transportu ze względu na jego cenę, koszt środowiskowy oraz problematyczną kwestię sonicznego gromu.

Technologia w ciągu ostatnich lat rozwinęła się jednak na tyle, że te problemy da się rozwiązać i przykładem tego jest firma Boom Supersonics. Ta pracuje nad 71-metrowym naddźwiękowym samolotem pasażerskim Overture zdolnym do przyjęcia na pokład 80 pasażerów i lotu z nimi z prędkością Mach 1,7 nad wodą i Mach 0,94 nad lądem. W tym pierwszym przypadku w grę wchodzi więc prędkość dwukrotnie większa niż w przypadku konwencjonalnych samolotów. Więcej o nim przeczytacie w naszym poprzednim wpisie.

Połączenie doświadczenia Northrop Grumman w integracji systemów obrony powietrznej z zaawansowanym samolotem naddźwiękowym Overture firmy Boom pokazuje siłę współpracy z korzyścią dla naszych klientów. Razem możemy zapewnić naszym klientom wojskowym warianty Overture do misji, w których zaawansowane możliwości systemu i szybkość są krytyczne – powiedział Tom Jones, prezes Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Overture ma zaliczyć pierwszy lot w 2026 roku i świadczyć usługi już w 2029 roku za sprawą wielomiliardowych umów, ale okazało się, że trafi nie tylko do segmentu komercyjnego. Nowa umowa firmy z Northrop Grumman jasno wskazuje, że wojsko amerykańskie są zainteresowane stosownym wariantem militarnym, który służyłby do błyskawicznego przemieszczania wojska i rządu, ale też sprzętu, a nawet realizowania misji obserwacyjnych. Szczegółów jednak (jeszcze) brakuje.