Dookoła świata powyżej prędkości dźwięku. Overture stawia najnowocześniejsze samoloty odrzutowe w cieniu

Od lat słyszymy o tym, jak to coraz to kolejne firmy opracowują samoloty odrzutowe o możliwości przekraczania prędkości dźwięku, które miałyby zostać przeznaczone do użytku w sektorze lotniczym. Przykładem tego jest Overture, które stawia obecnie wykorzystywane najnowocześniejsze samoloty odrzutowe w cieniu.

Naddźwiękowy samolot pasażerski Overture firmy Boom Supersonic

Za Overture odpowiada firma Boom Supersonic, która przypomniała o sobie, publikując nowe, imponujące zdjęcia projektowe swojego dzieła. Ten jest przejawem dążenia firmy do zapoczątkowania nowej ery zrównoważonych ponaddźwiękowych lotów komercyjnych i na szczęście na samym wymyślaniu samolotu się nie skończyło, bo już wcześniej podpisała umowy z United Airlines i Japan Airlines, które kupią jej samolot.

Czytaj też: Sekretny rosyjski dron w rękach Ukrainy. To rzadki widok, który teraz wszyscy możemy podziwiać

Zgodnie z ogłoszeniem, Overture będzie latał z prędkością dwukrotnie większą niż dzisiejsze samoloty, dzięki czemu będzie mógł przelecieć z Nowego Jorku do Londynu w zaledwie 3,5 godziny. Wszystko to z 65-80 pasażerami na pokładzie i z prędkością Mach 1,7, czyli 1,7-krotnie wyższą od prędkości dźwięku, co przekłada się na ~2100 km/h. To jednak nie wszystkie imponujące cechy Overture.

Czytaj też: Oto pierwszy 7-nm układ z Chin. Sukces firmy SMIC podkopują… oskarżenia o kradzież IP TSMC

Firma chwali się, że Overture będzie pierwszym na świecie samolotem ze zautomatyzowanym systemem redukcji hałasu. To oznacza, że podczas startu nie powinien być głośniejszy od konwencjonalnych samolotów, ale problematyczny grom dźwiękowy przy przekraczaniu prędkości dźwięku będzie wymuszał na nim lot poniżej Mach 1 nad zaludnionymi terenami. W ogólnym rozrachunku ma być jednak cichszy od słynnego Concorde, ale nie aż tak cichy, jak rozwijany przez NASA X-59.

Czytaj też: Jeden naprowadza, a drugi niszczy. Ukraińskie drony ukazują wojnę przyszłości, gromiąc Rosjan

Ponadto samolot Overture będzie zasilany w 100 procentach zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF), a firma spodziewa się, że wejdzie do produkcji do 2024 roku. W obecnej formie przyjmuje postać samolotu z czterema mniejszymi silnikami na skrzydłach o rozpiętości 32,3 metra i długości 62,26 metra. Może to jednak się zmienić, bo Boom Supersonic ciągle dopracowuje projekt i ostatnio przekonfigurował kadłub samolotu oraz skrzydła, a że samolot ma powstać do 2024 roku, rozwój technologii i symulacji może co nieco zmienić w obecnym projekcie.

Finalnie Boom Supersonic spodziewa się rozpocząć testy lotnicze w Mojave w Kalifornii do około 2026 roku i ma nadzieję, że będzie działać do 2029 roku.