Oto pierwszy 7-nm układ z Chin. Sukces firmy SMIC podkopują… oskarżenia o kradzież IP TSMC

Powiedzenie o „chińskich podróbkach” nie wzięło się znikąd. Po tym, jak firma SMIC, czyli chiński gigant technologiczny produkujący układy półprzewodnikowe, poinformowała o swoim sukcesie, rozsyłając pierwszy 7-nm układ z Chin do klienta, szybko pojawiły się oskarżenia o kradzież IP TSMC.

Sukces firmy SMIC w kwestii 7-nm układów może być obarczony podkradnięciem osiągnięć TSMC

Firma TSMC rośnie w siłę z każdym kolejnym rokiem, bijąc nowe rekordy i umożliwiając producentom pokroju NVIDIA, Apple czy AMD sięganie po nowoczesne, coraz bardziej zaawansowane sposoby produkcji układów półprzewodnikowych. Powiedzieć, że to obecnie najważniejszy producent krzemowych układów na świecie, to jakby nie powiedzieć nic. Oczywiście najlepsi zawsze znajdują konkurencję i swoich naśladowców… a że Chiny nie mają najlepszej reputacji co do poszanowania patentów, w wątpliwości firmy analitycznej TechInsights trudno nie uwierzyć.

Po tym, jak SMIC wyprodukował 7-nm układy SoC do urządzeń kryptograficznych dla firmy MinerVa, firma TechInsights zbadała ten układ w swoich laboratoriach, dochodząc do wniosku, że 7 nm proces SMIC jest nieco podobny do 7 nm procesu TSMC. Wątpliwości te potęguje fakt, że chińska firma nie ma dostępu do zaawansowanych narzędzi do produkcji półprzewodników, a amerykańskie restrykcje utrudniają jej dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Jednak mimo tego wszystkiego SMIC miało „udało się wyprodukować coś, co przypomina niemal idealny węzeł 7 nm”. Jednocześnie daleko mu do najlepszych rozwiązań, bo wedle analizy TechInsights rozwiązania proponowane przez TSMC, Intela i Samsunga bazują na bardziej zaawansowanej technologii, a tym samym „w praktyce” wyprzedzają chińską firmę SMIC o dwa węzły.

Wszystko m.in. przez wykorzystywanie technologii DUV, a nie EUV, ale i tak samo wprowadzenie 7-nm układu do sprzedaży przez chińską firmę jest kluczowym wydarzeniem. SMIC udowodniło bowiem, że mimo dotkliwych ograniczeń, jest w stanie do pewnego stopnia nadążyć za konkurencją z innych państw.