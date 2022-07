To nagranie podbija Internet. Podczas walki zaawansowanych myśliwców piloci walczą o każdy oddech

W serwisie Reddit pod koniec czerwca popularność zaczęło zdobywać wyjątkowe nagranie, które ukazuje walkę powietrzną dwóch zaawansowanych myśliwców – amerykańskiego F-22 Raptor oraz francuskiego Dassalut Rafale. Oczywiście nie tą prawdziwą, a jedynie „udawaną” w ramach ćwiczeń praktycznych, ale i tak to, co przeżywają obaj piloci, to istny koszmar. Dobrze o tym wiedzieć, bo kiedy my podziwiamy latające maszyny w przestworzach, myśląc, że to dobra zabawa, siedzący za ich sterami piloci muszą walczyć z ogromnymi siłami.

Top Gun nie jest Wam obcy? Tamtejsze sceny z kabin myśliwców wcale nie są przesadą

Poniższe nagranie regularnie zdobywa popularność, podbijając nagłówki serwisów oraz forów co kilka lat. Nie inaczej było tym razem, więc jeśli już kiedyś je widzieliście, śmiało odświeżcie sobie pamięć. Widzimy na nim bowiem coś wyjątkowego. Nagranie bezpośrednio z kabiny pilota francuskiego myśliwca wielozadaniowego Dassalut Rafale pokazuje chaos, dziejący się w przestworzach, kiedy jedynym zadaniem stojącym przed pilotem jest przeżycie… poprzez zestrzelenie wrogiego myśliwca.

To przykład tak zwanego „dogfight”, czyli angielskiego terminu na walkę powietrzną pomiędzy samolotami myśliwskimi prowadzoną na bliskim dystansie. Ta wcale nie jest tak częstym zjawiskiem na wojnie, bo w ciągu ostatnich dekad rozwinięte pociski pozwalają zwalczać cele powietrzne z odległości nawet setek kilometrów. Nagranie przedstawia więc wyjątkowe wprawdzie momenty, ale ciągle niebywale rzadkie.

Dassalut Rafale

Nie przeszkodziło to jednak amerykańskiemu i francuskiemu lotnictwu przećwiczyć taki scenariusz, stawiając naprzeciwko sobie myśliwiec F-22 Raptor stworzony do pojedynków powietrznych i wielozadaniowy Dassalut Rafale. Amerykańskie dzieło miało więc przewagę na praktycznie każdym froncie, jako że F-22 Raptor produkcji Lockheed Martina jest szybszy (2,25 vs 2,0 Mach), zwinniejszy i znacznie bardziej zaawansowany nawet w kwestii awioniki.

Na papierze F-22 Raptor powinien więc wygrać, ale w tym ćwiczeniu pilot francuskiego myśliwca zdołał wymanewrować amerykańskiego lotnika na tyle, że wycelował w F-22 swój pocisk Mica kierowany na podczerwień. To równoznaczne ze zestrzeleniem myśliwca, więc finalnie Francuz wygrał, a powyżej możecie przysłuchać się temu, jak wiele musiał znosić z każdym nawet oddechem, kiedy jego ciało poddawało się obciążeniom rzędu nawet 8 g.