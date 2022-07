Co powiecie na nowe Raspberry Pi poniżej 50 zł? Oto trzy świeżo zapowiedziane modele

Po ubiegłorocznej premierze Raspberry Pi Pico, czyli małego mikrokontrolera w niskiej cenie 4$, Raspberry postanowiło pójść za ciosem i słusznie, bo sprzedaż wspomnianego modelu sięgnęła 2 mln egzemplarzy po ledwie półtorej roku. Dziś tym samym zadebiutowały trzy nowe modele, które czerpią wiele z oryginału, ale rozwijają go o ważne dodatki.

Trzy nowe Raspberry Pi ulepszają oryginalne Pico

Chociaż to oryginał pozostaje tym najlepiej wycenionym Raspberry Pi Pico, wymagając teoretycznie wyłożenia ledwie 22 zł, trzy nowe modele z całą pewnością zdołają pobić jego popularność. Wszystko przez poszerzenie możliwości oryginału o nowe funkcje przy jednoczesnym wzroście ceny o maksymalnie trzy dolary. Oznacza to jednocześnie, że podstawowa specyfikacja ciągle obejmuje produkowany w 40-nm technologii TSMC SoC RP2040 z dwoma rdzeniami ARM Cortex-M0 o taktowaniu 133 MHz oraz 265 kB pamięci SRAM.

Raspberry Pi Pico WH

Tego typu sprzęty nadają się idealnie do projektów sprzętu Internetu Rzeczy (polecamy: Czym jest Internet Rzeczy? Wyzwania, potencjał i zaplecze technologiczne), ale brakowało im do tej pory wbudowanej łączności bezprzewodowej. To zmienia pierwszy i tym samym najdroższy model (7$, czyli ~40 zł) – Raspberry Pi Pico WH, który do oryginału dodaje układ Infineon CYW43439, czyli nie tylko Wi-Fi 802.11 b/g/n, ale też Bluetooth 5.2. Poza tym otrzymał też 40 pinów oraz dodatkowe złącze 3-pinowe JTAG, aby ułatwić prace osobom niebiegłym z lutownicą.

Raspberry Pi Pico W

Następnie mamy już modele za kolejno 6 i 5 dolarów, czyli ~35 i ~28 zł. Tym pierwszym jest Raspberry Pi Pico W, który jest okrojonym wariantem Pi Pico WH z 40 pinów oraz złącza JTAG. Zestawienie kończy Raspberry Pi Pico H, który względem oryginału różni się tylko wlutowaniem złącza GPIO oraz JTAG.

Raspberry Pi Pico H

Chociaż ceny już znamy, kwestia dostępności i wejścia na rynek jest obecnie nieco tajemnicza (przynajmniej w Polsce). Pewne jest jednocześnie, że na Raspberry Pi Pico WH, czyli ten najbardziej imponujący model, poczekamy sobie do września 2022 roku.