Niczym tarcza przed najgorszym. Nowy południowokoreański niszczyciel już w wodzie

Zgodnie z ogłoszeniem urzędnika marynarki wojennej Korei Południowej, kraj ma zamiar „dokładać większych starań, aby zbudować silną flotę oceaniczną opartą na najnowocześniejszych technologiach”. Wszystko to w ramach „przygotowań do walki z przyszłymi zagrożeniami i do zmian w środowisku bojowym”, czego przejawem jest niedawne zwodowanie niszczyciela typed-III Batch-II Aegis o nazwie Jeongjo The Great. To wręcz „tarcza przed najgorszym”, bo pociskami balistycznymi.

Nowy południowokoreański niszczyciel KDX-III Batch-II Aegis jest niczym tarcza przed najgorszym zagrożeniem -balistycznymi pociskami z głowicami jądrowymi

Uroczystość wodowania Jeongjo The Great, czyli 8200-tonowego niszczyciela Korei Południowej, miała miejsce w ubiegły czwartek w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsa położonej około 410 kilometrów na południowy wschód od Seulu. Jego najważniejszym elementem jest zdecydowanie system bojowy Aegis, który jest w stanie śledzić i przechwytywać wrogie pociski balistyczne. Nic więc dziwnego, że po tym niszczycielu oczekuje się, że będzie odgrywał główną rolę w Koreańskim Systemie Obrony Przeciwrakietowej (KAMD).

Jako symbol wysiłków na rzecz budowy silnej, zaawansowanej technologicznie oceanicznej marynarki wojennej i narodowy atut strategiczny, oczekuje się, że 8200-tonowy niszczyciel jeszcze bardziej zwiększy zdolności bojowe marynarki wojennej – czytamy w komunikacie prasowym południowokoreańskiej marynarki wojennej.

Projekt niszczyciela KDX-III Batch-II Aegis jest o tyle wyjątkowy, że powstał przede wszystkim poprzez jej oparcie w dużej mierze o krajowe rozwiązania technologiczne. Ten okręt mierzy 170 metrów długości i 21 metrów szerokości, a poza wspomnianym systemem Aegis, jest też w stanie wyrządzić wiele szkód potencjalnemu wrogowi. Okręt będzie bowiem również wyposażony w kierowane pociski balistyczne statek-ziemia i statek-powietrze dalekiego zasięgu.

Ma też być istnym niszczycielem wrogich okrętów podwodnych, bo na kartach projektu wspomina się o zaawansowanym systemie sonarowym, który jest w stanie namierzyć wrogie okręty podwodne i broń podwodną. Poza tym w przyszłości na swój pokład przyjmie śmigłowce MH-60R Sea Hawk, które kraj planuje zacząć wprowadzać w 2024 roku.