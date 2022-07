Pierwsze recenzje Intel Arc A380 wydały jednogłośny wyrok. Hit czy kit?

Minęło już dobre kilka tygodni od oficjalnej premiery karty graficznej Intel Arc A380 w Chinach i wreszcie doczekaliśmy się jej pierwszych recenzji w serwisach, które od wielu lat zapewniają nam wysokiej jakości testy. Mowa o wielu zespołach testerskich, wśród których wyróżniają się głosy ComputeBase i Igor’sLAB, których twórcy odpowiadają za pierwsze recenzje Intel Arc A380.

Pierwsze niezależne recenzje Intel Arc A380 mówią jasno – jest źle, ale może być lepiej

Dla przypomnienia, karta graficzna Intel Arc A380 to w hierarchii drugi „od dołu” model w ofercie firmy, który jako pierwszy trafił na rynek. Wprawdzie nadal ogranicza się do Chin i tylko jednego producenta modelu niereferencyjnego (GUNNIR), ale w przyszłości ma to ulec poprawie. W zapewnienia firmy Intel ciężko jednak wierzyć, bo premiera kart z rodziny Arc A- jest obecnie ogromną porażką i dostępność oraz dziwne sztuczki we wprowadzaniu modeli mobilnych i stacjonarnych na rynek, tylko to pogarszają.

Wspomniane serwisy były w stanie przygotować recenzje tylko dlatego, że na własną rękę zapewniły sobie dostęp do modelu przygotowanego przez GUNNIR, czyli Arc 380 Photon. Ten łączy w pełni odblokowany rdzeń graficzny ACM-G11, który oferuje 8 rdzeni Xe (taktowanie bazowe 2 GHz) z 6 GB pamięci GDDR6 o szybkości 15,5 Gb/s za pośrednictwem 96-bitowej magistrali (przepustowość sięga prawie 190 GB/s). TDP tego mariażu wynosi 75 watów.

Innymi słowy, patrzymy tutaj na model z niskiej półki na poziomie Radeona RX 6400, ale w przeciwieństwie do tego potworka od AMD, Intel dał ciała w jeszcze większym stopniu. Przykładowo, w teście ComputerBase podkreślono, że Intel Arc A380 zbyt często nie jest w stanie znacznie przewyższyć 3-letniego GTX 1650 i Radeona RX 6400, a niedorobione sterowniki regularnie doprowadzają do problemów w grach, wymuszając nawet ich restart.

„W obecnym stanie jest zupełnie niezrozumiałe, jak tak duża i renomowana firma jak Intel może sprzedać taki produkt choćby jednemu klientowi” – te słowa we wspomnianym teście są zdecydowanie jednoznaczne, jeśli idzie o obecny stan Arc A380 po stronie hardware i software. Dochodzą do tego wnioski z Igor’sLAB i Gamers Nexus, wedle których „Arc A380 jest nie do użytku bez włączonej opcji Resizable-BAR„, a na dodatek samo wykonanie karty jest bardzo niskiej jakości i „pokazuje oczywiste cięcia kosztów”, co widać nawet po zbyt grubych podkładkach termicznych oraz nadmiernej ilości nałożonej pasty termoprzewodzącej.