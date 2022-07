Tajemniczy hipersoniczny pocisk USA przetestowany. Co już o nim wiemy?

W ostatnich dniach wiele dzieje się w kwestii rozwoju pocisków hipersonicznych. Nowy rosyjski niszczyciel lotniskowców straszy, Chiny chwalą się udanym testem podstawy do tych pocisków, a z racji ostatnich testów opisaliśmy dla Was również dwa konkretne niszczycielskie hipersoniczne pociski Stanów Zjednoczonych, przed którymi nie ma ucieczki. A tu proszę – testowane ARRW i OpFires nie były jedynymi pociskami, które niedawno przetestowano, bo sprawdzian zaliczył też HAWC, czyli tytułowy tajemniczy hipersoniczny pocisk USA.

HAWC jest tak tajny, że DARPA nie udostępniła zdjęć z testów i nawet nowych renderów samego pocisku

Nie ma zdjęć i tym samym nagrań, ale amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) i tak poinformowała we wtorek, że test HAWC został zakończony z sukcesem. To program rakietowy prowadzony we współpracy z Siłami Powietrznymi USA o pełnej nazwie Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, który na początku lipca zaliczył kolejny udany swobodny lot.

Wedle ogłoszenia, drugi test następujący kilka miesięcy po tym pierwszym, dotyczył drugiego już pojazdu demonstracyjnego, którego stworzyła firma Raytheon Technologies we współpracy z Northrop Grumman. Pierwszy lot propozycji Raytheona odbył się we wrześniu 2021 roku, a tej wiosny miał miejsce podobny sukces z konfiguracją pojazdu innego wykonawcy.

Drugi test dzieła Raytheon był o tyle ważny, że wykorzystał dane zebrane podczas lotu sprzed roku. Z opisu testu wynika, że po uwolnieniu się od samolotu, pierwszy stopień pocisku rozpędził i wzniósł rakietę do odpowiedniego momentu zapłonu scramjeta, czyli silnika strumieniowego z naddźwiękową komorą spalania. Wtedy silnik ten rozpędził pocisk do prędkości ponad 5 Mach przez ponad 555 kilometrów i wzniósł go na pułap ponad 18000 metrów.

Ten najnowszy test pozwolił na zbadanie większej ilości obwiedni działania silnika lotniczego i scramjetowego”. Demonstracje DARPA zawsze polegają na uczeniu się, czy to w interesie wykonalności czy praktyczności, a tym razem z pewnością uzyskaliśmy nowe informacje, które pozwolą na dalszą poprawę wydajności – powiedział Andrew „Tippy” Knoedler, kierownik programu HAWC w Biurze Technologii Taktycznych DARPA.

Dane z ostatniego testu rozwojowego pocisku HAWC w locie pomogą zatwierdzić przystępne projekty systemów i podejścia produkcyjne. Te przyspieszą wprowadzenie pocisków hipersonicznych z silnikami scramjet w najbliższej przyszłości, co będzie bardzo korzystne, bo te silniki podczas lotu czerpią utleniacz (tlen) przechwycony z atmosfery, co pozwala ograniczyć ich wagę.