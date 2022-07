Intel wyprodukował zbyt dużo procesorów. Teraz zawalczy z problemem w nietypowy sposób

Jeśli do tej pory zastanawia Was to, dlaczego w czasach całkowitego niedoboru kart graficznych, firmy nie zwiększyły ich produkcji kilkukrotnie (pomijając ogólne problemy z produkcją), to właśnie dostaliście na to odpowiedź. Obecnie rynek kart graficznych po kryptowalutowym krachu jest zalany do tego stopnia, że zagraża nawet premierze kart nowej generacji, ale najwyraźniej to nie jedyny „problematyczny” segment. Okazało się, że nawet Intel wyprodukował zbyt dużo procesorów, a teraz musi z tym walczyć.

Nadpodaż procesorów w magazynach Intela zmusi firmę do nietypowego ruchu

Tak przynajmniej twierdzi raport DigiTimes, wedle którego Intel ma ogromny problem z nadpodażą swoich najlepszych procesorów i chce jak najszybciej tę nadpodaż zmniejszyć. Jak tego dokona? Pozornie nietypowo, bo poprzez ogłoszenie planu podniesienia cen procesorów, co będzie jednoznacznym „zachęceniem” m.in. producentów komputerów oraz sklepów do zamawiania jeszcze większej liczby procesorów, niż do tej pory.

Tego typu zagrywka w ogólnym rozrachunku nie będzie jednak czymś aż tak nowym. W rzeczywistości bowiem rynki stosują tego typu strategię od dawna w razie potrzeby m.in. wyczyszczenia własnych magazynów przed nadejściem nowego. Tak się akurat składa, że do magazynów Intela rzeczywiście zmierza coś nowego, bo przecież procesory nowej generacji w postaci Core 13. generacji „Raptor Lake”.

Intelowi takie podejście oczywiście odbije się czkawką, bo jeśli współpracujący z firmą producenci rzeczywiście wykupią duże ilości procesorów obecnej generacji teraz, w przyszłości będą kupować ich znacznie mniejsze ilości. Wpłynie to więc zapewne nawet na procesory Raptor Lake, doprowadzając do ciekawej sytuacji, w której nowe wypiera starsze, a to starsze będzie zalegać na półkach sklepowych.

Oficjalnie jednak Intel oraz raporty ostrzegają, że będzie tylko drożej i to na wszystkich rynkach. Tyczy się to nawet układów Wi-Fi, bo te mają podrożeć wraz z procesorami konsumenckimi i serwerowymi jeszcze tej jesieni. Pisaliśmy o tym już w naszym poprzednim artykule „Tanio to już było? Wieloletnia ostoja racjonalnych cen na rynku komputerów ma upaść„.